健身教練涉猥褻女學員遭判刑 台南地院：不服可上訴

台南高姓健身教練因下藥猥褻女會員遭判2年，緩刑5年，他臉書喊冤，高父並質疑檢方與媒體掛勾，地檢署7日發文澄清高男若不滿意可提上訴救濟。（翻攝自臉書）

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中時

台南市某健身房高姓教練因涉及下藥猥褻女學員，一審遭判2年徒刑，台南地方法院考量雙方已和解，最後緩刑5年，高男卻在臉書上發文喊冤。高父並留言指責地方法院與媒體掛勾，台南地院7日澄清此案並未發新聞稿，被告若對判決不服，可依管道上訴2審。

台南市26歲高男在市區任職多家健身房教練，因曾失眠到診所就醫，取得安眠藥物，去年6月，他趁一名女會員邀約他上健身房運動，提供乳清蛋白配方給女方飲用，卻暗中摻入安眠藥，令女方意識不清，載往汽車旅館脫衣、舔乳。

女會員隔日醒來起疑，前往醫院採驗報警，警方事後在女子胸部查出男子DNA檢體，女子尿液中並有安眠藥成分反應。全案以藥事強制猥褻罪偵辦，經台南地院審理，4月底一審判決高男2年徒刑，緩刑5年。

案件經媒體曝光，高男在臉書發文喊冤，並提出7點質疑，高父並在底下留言，稱地院與媒體掛勾，散布不實事件。

台南地院7日發聲明直指高父所言並非事實，高姓健身教練的案件在偵察、審理過程均有全程錄音、筆錄與卷證，院方對此案並未製作新聞稿，是媒體自發報導行為，高父未提任何事證即發文指責院方與媒體掛勾，顯有誤會。

台南地院表示，若被告對一審判決事實認定或量刑不服，可尋管道上訴2審救濟。而非透過網路或媒體放話，並任由其家人傳播不實內容，詆毀法院。

(中時 )

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