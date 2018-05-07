女友淪為已婚名醫小三 「佛系男友」綠光罩頂

男網友發現，女友竟然成了一名已婚外科名醫的小三。(翻攝自爆料公社)

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中時電子報

一名網友在臉書社團「爆料公社」替朋友代發文章，指出這位綠光罩頂的男子與女友交往超過4年，過程中雖有爭執但還算甜蜜，直到去年發現對方竟然成了一名已婚外科名醫的小三，該男憤而提分手，之後女友遭到名醫拋棄吃回頭草，該男一度心軟，還替女方上網討公道。

該男表示，去年10月與女友去看電影，女友去上廁所時手機不斷發出聲響，他打開手機一看，驚見一名暱稱傳訊息「S」男子「開刀提早結束，想吃妳」，才發現自己綠光罩頂；女友回來後，男子問對方這是誰，只見女友著急說家裡有事離開，留下愣他在原地。別無他法之下，該男只得尋求擔任私家偵探的朋友協助調查真相。

經朋友打聽之下，發現S男是和女友在同一間醫院工作的已婚外科名醫，兩人平均一周會上一次摩鐵，另外，S男還在短時間內進出多次色情酒店、按摩店，還帶其他爆乳妹上摩鐵。該男得之一切真相，崩潰控訴：「她竟然為了這種玩咖，背叛我們四年的感情？」他找女友出來攤牌一切，並將S男的行徑告訴她，但女方對S男深信不疑，無奈之下只能「放生」。

怎料，不久後前女友回到該男身邊，表示S男最近對她不理睬，她去賭S男直接攤牌，對方疑似惱羞成怒，痛罵前女友三字經、說她是神經病。聽完這些遭遇後，該男竟然把前女友簍在懷中安慰，並上網公審這名S男，誓言要幫前女友討公道。

文章一出，網友紛紛留言表示「可以去寫小說了，有夠精采」、「又是一個人渣畜牲！」、「護航的也是一絕」、「隨便拍幾張照片就可以編故事了」、「真的渣爆」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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