特務協助逃家不成失音訊！杜拜公主計畫遭印度攪局被逮

2018年05月07日 18:49 中時電子報 蔡萱

阿拉伯聯合大公國的杜拜公主拉蒂法近日在網路上指控遭父親虐待，因此決心逃離杜拜，因此在法國前特務及芬蘭籍的友人協助下搭船逃家，然而卻遭印度總理莫迪下令攔下強迫送回國，但拉蒂法2個月來行蹤不明，引起各界關注。

現年32歲的拉蒂法（Sheikha Latifa ）日前出現在YouTube的一段影片中，她表示他的父親是杜拜邦長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed），自己因為遭家人毆打、強迫施打麻醉劑等而必須「為了人生及自由」逃家，拉蒂法還說她的姊姊莎瑪（Shamsa）也在2000年曾試圖逃家。

杜拜邦長穆罕穆德親王也是該國的副總統兼總理，拉蒂法則是他30個孩子之一。這段影片是拉蒂法在逃家前所拍，她在影片中表示自己有99%機會可以成功逃走，但萬一失敗，這段影片可以為她發生，她已經囑咐律師在她死亡或失聯時將影片公諸於世。

拉蒂法3月4日在朋友法國前特工喬貝（Herve Jaubert）和芬蘭朋友堯希艾寧（Tiina Johanna Jauhiainen）的協助下，先逃到阿曼再搭乘喬貝的快艇逃離，原定經由印度轉飛美國申請政治庇護，但快艇卻在距離印度岸邊80公里的外海，遭3艘印度軍艦和2艘阿聯軍艦攔截，最後將拉蒂法帶走，之後便音訊全無。

堯希艾寧4月在倫敦的記者會上表示，當時她和拉蒂法躲在甲板下時聽到槍聲，當她們走到甲板上時，還看到喬貝被打的血流滿面、面目全非。

拉蒂法公主的芬蘭朋友堯希艾寧在記者會上到道出三人遇到的驚魂。(美聯社)

拉法蒂的朋友法國前特工喬貝在紀者會上，控訴用快艇將拉蒂法載出海後遭軍方毆打。(美聯社)

這件事情也引發人權觀察組織（Human Rights Watch）的關注，該組織也在拉蒂法失去音訊2個月以後，公開呼籲杜拜要公開拉季法行蹤，否則是「強制失蹤」拉法蒂。

據《路透》報導，杜拜政府的消息人士稱：「拉蒂法很安全，而且已經與家人在一起」，但拒絕透露更多詳情。

而據印度媒體表示，這次的攔截行動是由總理莫迪下令執行。印度官方目前回應此事件。杜拜也稱基於法律原因不作回應。

(中時電子報)