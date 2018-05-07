搶泛藍票 陳子敬、黃秀霜為警消和公務員發聲

國道警公祭剛結束，陳子敬為警消人員提5點建議發聲。（程炳璋攝）

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黃秀霜承諾當選後，立刻以台南市長名義，為退休軍警、公務員的退休年金提出大法官釋憲，即日起並開始接受民眾釋憲申請連署。（程炳璋攝）

國道英雄公祭結束，陳子敬、黃秀霜7日各別為警消與公務員發聲，陳子敬以前國道警局長的經歷提出5點建議，黃秀霜承諾若當選台南市長，將立刻為退休公務員提出釋憲案，即日開始收集民眾的訴願、請願連署書。

前台南市警局長陳子敬曾任4年國道警察局長，他6日參與國道警察局第4大隊新市分隊郭振雄、葉家豪兩警公祭，大嘆此情此景情何以堪，決定以自身帶領國道的經驗，提出5點建議。

陳子敬表示，警察缺額應盡速補齊，勿放任由少數人作多數人工作。加強警消教育訓練，保障執勤安全，勤務時間合理分配，防止過勞。寬列預算讓警消裝備及時汰舊換新。福利津貼要合理給付，台南市應給予警消危險加給。

台南市議員蔡淑惠感性發言族群不該分裂，藍綠都該放棄政治口水，真正解決台灣人民訴求，尊重警消生命安全，她並要民進黨台南市長提名人黃偉哲公布警消相關的政策白皮書，讓是民搞清楚警消在黃偉哲心中的地位。

黃秀霜表示，7月年改上路是軍警消、公務員最關心問題，她與律師討論後，認為年改修法應依法行政，不該溯及既往，她承諾若當選市長，會以市政府名義提出釋憲。即日起收取每一份請願、訴願連署書，組律師團幫公務員打行政訴訟，並要求今年7月1日加入的公務員才可適用年改新法。

黃偉哲陣營發言人郭國文回應，警消裝備與員額的話題因現階段發生個別事件而引發議題，黃偉哲團隊正研究當中，一個決策制定不該為了單一事件，而是站在整體制度面去思考。

(中時 )

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