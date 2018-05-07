新沙皇：俄國總統普丁就職第4任 面臨經濟外交問題

2018年05月07日 18:58 中時電子報 江飛宇

俄國總統普京在今年3月份的總統大選到了77％的選票順利連任，在5月7日宣誓就職，這將他第4個總統任期，如果沒出意外，將會執政到2024年。

美聯社報導，普京的第4任總統就職典禮在大克里姆林宮的安德烈維斯基大廳(Andreevsky Hall)舉行。他的就職演說上表示，俄國面臨國際經濟制裁造成了衰退，因此重振俄國的經濟，將是他下一個六年任期的主要目標。

普丁就職大典在大克里姆林宮的富麗堂皇的安德烈維斯基大廳舉行。(圖/美聯社)

普京在2000年首次擔任總統，經過2004年的連任成功取得第2個任期，然而到了2008年，他自己「換檔」成為總理，由相當信任的副手梅德維傑夫擔任總統，而普丁在這4年期間仍是最高權力者。並且透過修憲，將俄國總統任期拉長到6年，於是2012年梅德維傑夫任滿後，普丁再次當選總統，6年任期是今年結束，接下來是另一個6年，當2024年任滿後，他已執政了24年。

一項社會研究機構Levada對1600名俄國人調查，多數俄國人(47%)支持普丁將國家推向值得尊敬的大國地位，而對他不滿的是，俄國貧富差距正在擴大。另外，在市場改革中，失去儲蓄的俄羅斯人也不滿他們的財產就此消失。

普丁在近年努力強化俄國的軍事力量，包括幾場海外出兵行動，恢復俄國在世界舞台上的強國地位，但是俄國的經濟仍然相當依賴石油和天然氣出口，製造業的起色有限，使得他的經濟政策也受到不少批評，加上他嚴格打壓不同意見者，因此反對派都把普丁比作「新沙皇」。

據每日星報(the daily star)報導，週六莫斯科其他19座城市，有一些抗爭者上街抗議，與鎮暴警察發生衝突，包括反對派領袖亞歷塞依．納瓦尼(Alexei Navalny)，大約有超過1000人被捕。

觀察家認為，普丁在最新的任期，必須解決俄國內部的經濟問題，國際上則必須面對目前孤立局面，包括2014年克里米亞衝突、敘利亞衝突、以及介入美國大選的「通俄門」事件、疑似毒殺英國老間諜事件，都使俄國陷入阿富汗戰爭以來，國際關係最差的時代。

(中時電子報)