印尼漁工之死重啟調查 同船漁工來台作證

2018年05月07日 20:20 中時 林和生

2015年9月高雄籍漁船福賜群號印尼漁工Supriyanto入港前死亡，監察委員王美玉事後提出調查報告認為全案疑點重重，促請法務部重啟調查，屏東地檢署7日重啟偵查庭，同船印尼籍漁工Sukhirin特地來台作證，並指證歷歷強調同胞遭受台籍幹部虐待，「是受虐死亡」。

屏東地檢署當時主動相驗啟動偵查，最終認為無他殺之嫌簽結。但監院調查報告的開頭是經翻譯後的自白，Supriyanto死亡前控訴遭毆打、虐待，「船長有跟著打我，就是虐待啊！」也掀開外籍漁工在台勞動不平等對待。

監委報告指出，屏檢相驗時，因通譯人員聽不懂「中爪哇語」，而忽略死者生前控訴遭人毆打與虐待，顯未善盡調查責任。

遠從印尼到屏檢作證的Sukhirin，在台灣國際勞工協會人員及律師陪同接受訊問，應訊前他道出同胞遭到不平等對待的狀況，「船長等台籍幹部只要抓不到魚，就會把氣出在漁工身上」，因為海上工作時間長，漁工會利用空檔休息，船長就認為他們在偷懶，然後就會打人。

Supriyanto在死亡前就生病的很嚴重，期間遇到海上轉運船靠近，曾提出建議讓他先上岸就醫，但船長不准，所以認為同胞的死跟長期受虐絕對脫不了關係。

屏檢曾表示，「福」船漁工死亡並入港停靠東港後，檢察官特地找來2位以上通譯，主動上船相驗。根據初步檢驗，死者傷勢是雙膝有皮膚舊傷，研判沒有明顯外傷，非一般理解虐死狀況，事後解剖發現頭部，未遭外力介入傷勢。

調查期間還找來船長、輪機長及船上外籍漁工共7人，皆輪番問訊至少2次以上，檢察官根據手上證據作出簽結；相驗報告認為，死者疑因腳部傷勢嚴重，加上海上醫療資源不足，導致傷口感染，引發敗血症致死，至於成傷原因研判是曬衣從高處失足墜落。

不過針對日前的不起訴內容，屏檢沒有回應，對於此次重啟調查，也強調偵查不公開，態度相當低調。

(中時 )