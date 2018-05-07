老婦照顧癌子心力交瘁 二次衝馬路尋短警急拉救回

2018年05月07日 19:14 中時 張妍溱

「衝向十字路口想自殺！」台中市6旬莊姓婦人因38歲獨子罹患癌症，病骨支離、面容消瘦，卻不願配合就醫，導致莊婦長期累積精神壓力、一時情緒悲憤想自殺以求解脫，日前一度衝進車潮洶湧的十字路口被車撞了結生命，所幸目擊者報警勸導所幸挽回一條寶貴性命。

母親節前夕，婦人因兒子罹患癌症拒絕就醫，她心力交瘁在大街上闖越馬路要自殺，路旁女警原攔下機車騎士開罰單，突然見到莊姓婦人暴衝趕緊衝過去救人。將該婦人帶至安全地點，不料，該婦人趁員警與支援警力說明狀況時，竟2度衝向馬路尋短，員警立刻上前拉住婦人，並讓她坐下緩和情緒。

但婦人情緒激動，直呼「不想活了！」，余趕緊呼叫線上巡邏警力前來支援，不料婦人竟趁隙再度衝向路口，還好員警機警，一個反射動作，一把將婦人拉回路邊人行道上，驚險的阻止悲劇發生。

婦人因獨子罹患癌症又不願意配合療程，感到憂心、壓力大；最後莊婦的兒子趕到現場，不斷安慰母親說抱歉，莊婦的丈夫表示，還好員警出手相救，才免於憾事發生，頻頻向員警道謝。

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(中時 )