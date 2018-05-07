苗栗產官學研合作 攜手打造苗栗農創農地

2018年05月07日 19:30 中時 陳慶居

苗栗縣首度以產官學研結合為一整個資源擴大發展成效。（陳慶居攝）

苗栗縣政府7日結合國立聯合大學、農業科技研究院及產業界代表，簽署攜手推動產業創生服務聯盟，象徵產、官、學、研一體，整個資源聚焦「苗栗農創」領域，培訓人才、帶動青年返鄉，同時響應浪漫台3線等國家政策。

縣長徐耀昌與財團法人農業科技研究院副院長林俊宏、國立聯合大學校長蔡東湖、縣商業總會理事長戴美玉、工業會常務監事吳兆瑩、青年創業協會理事長徐鉅鎧及中小企業榮譽指導員協進會會長陳丁立等人，7日聯合簽署合作意向書，一起拚湊創生地圖並合影，啟動地方產業創生服務。

服務聯盟自即日起到明年底，將整合地方創生相關資源，以苗栗農創為主題，聚焦「苗栗農創」領域，發揮社會企業精神，導入新農業技術，結合文創加值科技，串連上下游生產銷售通路，帶動青年返鄉、浪漫台3線等國家政策，跨域整合資源支持產業創新轉型，協助新創事業發展，帶動地方產業創生。

縣府強調，「設計翻轉，地方創生」是國家發展委員會推動重要政策，地方創生也是台灣經濟發展的重點，未來產業發展的藍海，為協助苗栗產業創新與創業，縣政府結合財團法人農業科技研究院、國立聯合大學、商業總會、工業會、青年創業協會等單位，發起推動產業創生服務聯盟，後續仍需相關單位團體陸續加入，藉以整合在地各產官學研社團等力量。

徐耀昌指出，縣府施政二大核心主軸為招商引資、創造就業、繁榮苗栗、幸福山城，及產業觀光、在地紮根、文創貓貍、慢活山城。苗栗交通網絡的形成，企業投資開發，產業創新研發，就業機會提升，造就苗栗縣營業稅高上繳率及全國第二名之低失業率。

林俊宏指出，執行經濟部中小企業處在地創生育成相關計畫10餘年，輔導企業新農轉型、文創社企整合、客庄青年創新創業經驗豐富，今年辦將理課程、論壇、成果發表會，諮詢輔導協助爭取政府創新創業與創生相關資源。

蔡東湖則表示，「苗栗所需、聯大所趨」，這是縣內最高教育學府的指標，也是產業育成中心，產業創新研發的後盾，聯大會與縣府、產業團體、工商業界結盟，共創多贏局勢。

(中時 )