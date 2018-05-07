液體流沙手機殼須托運 陸媒探討原因

2018年05月07日 21:59 旺報 林瑞益

經濟之聲《天下財經》報導，工信部《2017年通信業統計公報》顯示，大陸超過10億手機用戶使用手機殼，而行業年產值更是高達300多億元人民幣。在手機殼背面設計中使用液體的「液體流沙手機殼」更是在近段時間成為話題。不過，這類手機殼在一些機場安檢中卻遇到一些麻煩，禁止帶上飛機。

央廣網5月7日報導，近日，住在北京的王女士在成都雙流國際機場安檢時，被工作人員告知她的「液體流沙手機殼」含有不明液體，因此需要托運，不能隨身帶上飛機。而王女士此前在北京、深圳等地搭乘航班時，這種手機殼並沒有被要求托運。

對此，民航領域律師張起淮認為，由中國民航局統一制定的安檢標準在全國各地都是一致的，只是具體落實起來的鬆緊程度有差異，其實不僅是手機殼裡有液體，就是保溫杯裡的藥品，有的安檢員會要求乘客喝一口，或者喝完，有的安檢員用手揮一揮，聞一下有沒有氣味。所以，不能說成都機場的安檢人員擅自抬高標準來難為乘客。

受到類似事件的影響，「流沙手機殼遇尷尬」6日在百度搜索熱點中排名第二位。經在手機配件店隨機採訪發現，多數商家並不知道該產品能否帶上飛機、是否需要托運。而且對於手機殼中的液體到底是什麼、是否易燃等，大都語焉不詳。

(旺報 )