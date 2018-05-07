首次參加50公里國際競走 陸女選手梁瑞破世界紀錄

2018年05月07日 20:18 旺報 李鋅銅

在大陸江蘇進行的2018年國際田競聯合會競走團體世界盃女子50公里比賽中，當梁瑞第一次在比賽中走到40公里的距離時，一馬當先的她有一種強烈的感覺，不是緊張，也不是疲憊。「我覺得肯定能破世界紀錄！」結果真的破了世界紀錄。

2018年國際田聯競走團體世界盃5月5日上午在江蘇太倉登場，雖然競走是大陸田徑的優勢項目之一，但如果看過梁瑞的履歷，恐怕很少人會預測23歲的她將會成為新的世界紀錄保持者。在過去近10年競走生涯所參加的大大小小比賽裡，梁瑞從未走過35公里以上的距離，但這次她走出4小時4分36秒的佳績，梁瑞不僅第一個衝過終點線，更將葡萄牙選手亨里克斯保持的原世界紀錄縮短1分多鐘。

本屆世界盃既是梁瑞第一次踏上50公里的賽場，也是她第一次參加世界大賽。甚至不到半年前，她還是一名專攻20公里項目的年輕運動員。天津全運會的女子20公里團體冠軍是她為數不多登上全國大賽領獎台的場合。

本屆比賽前，梁瑞在訓練中走過的最長距離也不過是42公里。賽前，梁瑞將目標訂為「爭取上領獎台」，然而，她的教練張阜新有信心，說她能打破世界紀錄。正是張阜新慧眼識珠，讓耐力強於速度的梁瑞改練50公里，當時距離世界盃開幕已不足6個月。對教練的安排，梁瑞起初多少還有些抵觸心理。「當時認為走50公里，對女孩子來說挺殘忍的。」

去年底正式投入50公里項目訓練後，梁瑞練起來感覺也沒有想像中那麼殘忍，就像她在本次比賽中走到40公里時的感覺那樣，「不覺得累，反而能夠越走越快」。當時一直同處第一集團的世界紀錄保持者、2017年倫敦世錦賽冠軍亨里克斯已經無法堅持而退賽；倫敦世錦賽亞軍、隊友尹航也慢慢降速，梁瑞已經沒有對手。

世界盃上的傑出表現，使梁瑞在未來陷入「幸福的煩惱」，由於女子50公里競走仍不是奧運會項目，志在奧運會中有所作為的她計畫在未來兼攻20公里和50公里。「對我來說就是更辛苦一點兒，不過我感覺沒有問題。」梁瑞說，「2019年多哈世錦賽的賽場上，我覺得自己還能再破世界紀錄。」

(旺報 )