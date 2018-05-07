上海交大女生邢佳雯 完成北極馬拉松最年輕選手

2018年05月07日 19:55 旺報 李鋅銅

大陸上海交大17級本科學生邢佳雯，今年4月完成「世界上最冷酷的馬拉松」北極點馬拉松North Pole Marathon。在極晝刺眼的陽光下，在攝氏零下35度的嚴寒中，一個跑步新人，邢佳雯跋涉11小時55分終於完賽，成為2018年圓滿完成此一賽事的13名女性隊員之一，也是本屆賽事最年輕的選手。

地球上每一個點的座標都是獨一無二的，但北極點更被賦予獨特的意義。馬拉松，特別是42.195公里的全馬，某種意義上也是一種帶有激情、挑戰、甚至瘋狂色彩的賽事，但對邢佳雯來說卻是個大難題。她從未經過有系統而長期的訓練，平時跑步的距離也只在5到15km之間，和北極點馬拉松比賽其他很多跑遍全世界的、參加過上百場甚至數百場馬拉松的人根本不可相提並論。

為什麼一個毫無經驗的人，要去這樣獨特的地方參加一場馬拉松？常有人這樣問她。她說回憶起半年多前，爸爸和她說「我要去跑北極點馬拉松，你想來嗎？」邢佳雯馬上想到這個可能一生只有一次的難忘經歷，肯定的說「想」。父女倆前往寒冷的東北進行裝備測試，檢驗裝備是否有漏洞、有無需要調整之處。比賽時，為了能按照事先規畫的目標完賽，邢佳雯就地取材，用營地的一次性紙盤記錄每圈花費時間和休息時間，精準把握自己的身體狀態並基於現場情況靈活調整。

「我竟然在這可怕的路面上熬完了一個全馬？我竟然24小時沒睡而且12小時在跑跑走走中完成了雪中跋涉？」對邢佳雯來說，撇開一切雜念、靜心突破自己、最終完成比賽，如此的體驗和經歷，顯得更加可愛和彌足珍貴。

(旺報 )