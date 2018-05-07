嘉義人均負債本島最低 涂醒哲開口遭蕭淑麗、黃敏惠回嗆

嘉義市長涂醒哲（左二）指他會開源也會節流，且嘉市重大建設沒停過。（呂妍庭攝）

友善列印
中時
蕭淑麗認為議會長年來對預算的嚴格把關功不可沒。（呂妍庭攝）
黃敏惠更指嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」。（呂妍庭攝）

依據財政部公布的資料顯示，嘉義人均負債僅112元，為本島最低，7日市府開心宣布這項好消息，市長涂醒哲指他會開源，也會節流，把10多億債務還到3000多萬元，市府更以「猛建設又猛還債」來形容嘉義市是理財王，不過市府這番話，卻讓同樣宣布要參選市長的議長蕭淑麗和前市長黃敏惠有話說，蕭淑麗認為議會長年來對預算的嚴格把關功不可沒，黃敏惠更指嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」，3人各自表述，火花立見。

涂醒哲強調，他任內並沒有花大錢辦一些放煙火的活動，也沒有浮濫增加市府的人事，3年來減少近10億的負債，讓嘉義市能推動各項重大建設，104、105年中央債務管理考核成績，都是全國第1名，且3年來平均每年啟動112億建設，負債還愈來愈少，嘉義市可說是各縣市債務管理的模範。

蕭淑麗指嘉市人均負債本島最低，「議會功不可沒」，表示就是議會對預算嚴格把關，要求市府當花則花，才換來健全的財政，反批涂醒哲之前指議會刪預算是阻撓市政發展說法，現又自誇說財政健全，根本是自打嘴巴。

黃敏惠則在臉書發文，指她擔任市長任內，由於良好的財政規畫，償還了4分之3的負債，償債金額將近30億，債務餘額由39億元，大幅下降至2014年底的10.51億元，所以嘉義市民人均負債名列本島最低，已經是很多年的歷史，並不是新聞。

(中時 )

搶泛藍票 陳子敬、黃秀霜為警消… 高雄氣爆 高市府與32位罹難者家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。