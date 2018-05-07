嘉義人均負債本島最低 涂醒哲開口遭蕭淑麗、黃敏惠回嗆

2018年05月07日 20:09 中時 呂妍庭

蕭淑麗認為議會長年來對預算的嚴格把關功不可沒。（呂妍庭攝）

黃敏惠更指嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」。（呂妍庭攝）

依據財政部公布的資料顯示，嘉義人均負債僅112元，為本島最低，7日市府開心宣布這項好消息，市長涂醒哲指他會開源，也會節流，把10多億債務還到3000多萬元，市府更以「猛建設又猛還債」來形容嘉義市是理財王，不過市府這番話，卻讓同樣宣布要參選市長的議長蕭淑麗和前市長黃敏惠有話說，蕭淑麗認為議會長年來對預算的嚴格把關功不可沒，黃敏惠更指嘉市人均負債本島最低，「是多年歷史，不是新聞」，3人各自表述，火花立見。

涂醒哲強調，他任內並沒有花大錢辦一些放煙火的活動，也沒有浮濫增加市府的人事，3年來減少近10億的負債，讓嘉義市能推動各項重大建設，104、105年中央債務管理考核成績，都是全國第1名，且3年來平均每年啟動112億建設，負債還愈來愈少，嘉義市可說是各縣市債務管理的模範。

蕭淑麗指嘉市人均負債本島最低，「議會功不可沒」，表示就是議會對預算嚴格把關，要求市府當花則花，才換來健全的財政，反批涂醒哲之前指議會刪預算是阻撓市政發展說法，現又自誇說財政健全，根本是自打嘴巴。

黃敏惠則在臉書發文，指她擔任市長任內，由於良好的財政規畫，償還了4分之3的負債，償債金額將近30億，債務餘額由39億元，大幅下降至2014年底的10.51億元，所以嘉義市民人均負債名列本島最低，已經是很多年的歷史，並不是新聞。

(中時 )