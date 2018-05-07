高雄氣爆 高市府與32位罹難者家屬達成和解

高雄氣爆重傷者和解工作告一段落，重啟新的人生。（李義攝）

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高雄氣爆即將屆滿4年前夕，高雄市政府舉辦記者會說明重傷者的和解執行成果，除與32位罹難者家屬達成和解外，65位重傷者中的63人也已簽署和解契約書，未和解的2人，1人傷重過世，家屬尚未有共識，另1人拒絕和解，高市府將繼續提供法律協助。

高雄氣爆後，高市府與榮化、華運於2015年啟動和解工作，最後與32位罹難者家屬達成和解，每人和解金1200萬元。

65位重傷者也於2017年10月啟動和解，2018年4月共有63人完成和解，和解金額因傷勢不一而不同，因簽有保密協議而不公布。

氣爆自救會會長陳冠榮哽咽回憶，感謝所有為氣爆送暖的政治人物、演藝人員，幫助災民挺過最痛苦的日子；他還特別呼籲候選人勿因選舉到了而拿氣爆善款做文章後。

代理市長許立明致詞也是數度哽咽，感謝罹難者家屬及重傷者包容體諒，並強調未來卸任後，不論身在何處，陪伴不會停止，大家的事，就是我的事。

出席的重傷和解者29歲陳姿予，下半身癱瘓坐輪，從最初的恨到放下，漸漸走出陰霾。她還準備推輪椅挑戰東京馬拉松。

全身59％、3度燒燙傷的替代役男陳楚睿，從最初只敢戴頭套出門，如今已敢拿下頭套，還在勞化公司支持下，計畫赴英國讀書。

對於代位求償後賠償金歸墊善款的後續處理，陳冠榮希望能給予照料陪伴傷者的人，更完善的支持，甚至能擴及對災區全體災民的照顧。

法制局長陳月端表示，對於後續善款的運用等問題，都會交由善款委員會討論決定；並強調市府不會因相關作業告一段落而停止對災民的服務工作，市府永遠是災民最有力的後盾。

(中時 )

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