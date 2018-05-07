家樂福端午粽預購 獨享粽創造個人經濟

2018年05月07日 20:10 中時 郭家崴

家樂福大廚在家招牌肉粽組：港式臘味／古早味懷念／客家梅干扣肉各款x 2，每粒約160g，每包6粒318元。（家樂福提供）

6月18日是端午節，家樂福搶攻粽子商機，提早1個多月開賣，本月2日起至6月18日推出獨享粽、安心粽、名店粽、綜合粽、南北部粽、台灣名粽等共60款，新品占3成，首度針對一人經濟方案，有5款名家「獨享粽」。

根據家樂福觀察，近年全球興起一人經濟，單獨或少量熟食銷售持續成長，家樂福發言人蘇小真表示，今年新品粽達3成，其中獨享粽占1成，有鑑於單身或小家庭吃不完一包多個粽子，且同口味吃多也會膩，獨享粽可讓消費者用實惠價錢擁有更多選擇，預計這波新商機可望推動業績成長2成。

此外，今年獨家肉粽再升級，選用通過食品安全最高認證食材製成「安心粽」；還有獨門配方、獨家授權的「名店粽」；與鄉民狂推、不用排隊的「人氣名店盛賞」。獨家粽中，傳承北部粽手藝的翰王府系列粽，首推獨享粽新品「翰王府麻油雞粽」，濃郁麻油雞配上香甜栗子及花生，與嚴選蛋黃、香菇、冬蝦等，有多層次口感；安心粽「十八匠作系列安心粽」，使用產銷履歷食材，提供QR Code掃描追訴食材來源；台灣名粽有首度推出、歷經四代的百年老店的「新竹乾家粿粽」；冰涼甜粽「谷王琉璃冰心粽」，冰涼不甜膩、皮Q透明，是低熱量首選。

此外，這次加入人氣名店盛賞專區，網購人氣創意肉干「阮的肉干」、韓客來台必買的「雙餡牛軋糖」採用新竹福源花生醬；與名店「鼎泰豐級品豬腳禮盒」等。6月3日前使用家樂福好康卡/聯名卡，每滿68元贈50元現金折價劵，每滿988元再加贈十八匠作四神龍骨湯1份及原翠纖日式綠茶580毫升1瓶。

6月2日、3日家樂福會在北中南4家分店舉辦「Fun粽吃-粽子發表會」活動，6月2日是重新店、彰化店，6月3日是經國店、鼎山店，有限量10元銅板粽搶購活動、百人親子包粽大賽。

(中時 )