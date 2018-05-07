寵媽咪！經典英式烘烤牛排餐廳母親節限定大餐 還送名牌保養品

2018年05月07日 20:20 中時 何書青

香煎干貝佐綜合農園小胡蘿蔔泥。（勞瑞斯餐廳提供）

母親節本周日（13日）就要來臨！許多人即使平時捨不得花錢吃大餐，但在母親節這天，則不吝帶媽咪到一間好餐廳，用豐盛佳餚好好孝敬辛勞的母親。以英式烘烤牛肋排聞名的勞瑞斯（Lawry’s）餐廳，於11日至13日晚餐時段，為母親節推出限定特製菜單，若預付訂金，還能獲贈以保養聖品著稱的黛珂COSME DECORTE保濕美容液15ml（價值1080元），數量有限，要給媽咪小驚喜的民眾可要趕緊預訂。

在母親節當晚，經典的勞瑞斯冰旋翡翠沙拉一樣會有專人在桌邊拌好、分盤獻上，接著母親節套餐中的開胃菜和湯品開始登場，香煎干貝佐綜合農園小胡蘿蔔泥及濃郁鮮甜的西芹龍蝦濃湯都是推薦；主餐的選項除了有暢銷招牌的英式烘烤牛肋排之外，還另外推出奢華的海陸雙拼美味，有頂級宮崎和牛紐約客佐明蝦、舒肥伊比利豬佐明蝦可選擇，讓媽咪一次大啖多汁肉品與鮮美彈牙的海鮮；而甜點則是特製玫瑰佛手柑慕斯蛋糕。

此外，勞瑞斯也推出母親節的外帶蛋糕，大理石鏡面外貌的蛋糕猶如藝術品般優雅，一層花香與奶香融合的玫瑰慕斯、一層清新淡雅佛手柑凍、一層酸甜玫瑰果醬，還有一層鬆綿達克瓦茲，品嘗起來有著高雅花香氣味和酸甜滋味，再搭配新潮趣味的粉紅大理石紋氣球，獻給媽媽窩心夢幻的驚喜；7吋蛋糕售價800元。

(中時 )