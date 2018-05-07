坎達爾接代言笑開懷 自曝包裡這3樣東西不能少

2018年05月07日 20:26 中時 陳張眾

英國名模Cara Delevingne（左）與美國男星Scott Eastwood一同為LONGCHAMP紐約旗艦店開幕站台。（LONGCHAMP提供）

位於紐約第五大道上的LONGCHAMP旗艦店，以全新視覺形象打造，其中更擺放了由委內瑞拉藝術家Carlos Cruz-Diez操刀的裝置藝術品。（LONGCHAMP提供）

設計師Shayne Oliver親自出席LONGCHAMP by Shayne Oliver媒體預覽會。（LONGCHAMP提供）

LONGCHAMP by Shayne Oliver於紐約SOHO品牌專門店中舉辦之預覽會現場。（LONGCHAMP提供）

名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）在Instagram上累積高達9000萬粉絲量，可謂新生代中最具影響力的人物之一，不少品牌看中他的帶貨潛力，紛紛拉攏其作為品牌門面。日前，法國品牌LONGCHAMP也加入戰局，力邀坎達爾擔任全新品牌形象代言人，為刺激與年輕消費族群間的對話。紐約時間5月3日晚間，坎達爾以代言人身分現身LONGCHAMP第五大道旗艦店開幕，與英國超模Cara Delevingne、美國男星Scott Eastwood等人同歡。

開幕活動上，坎達爾展現其派對女孩實力，盡情享受品牌準備的法式Rose吧檯及黏滿Le Pliage各式配件的幸運轉盤等活動。在接受時尚媒體《WWD》的訪問中，被問到對LONGCHAMP的印象時，她雖然沒辦法一時說出有什麼特別的回憶，但身邊一直有用到品牌的東西，「我還記得與媽媽一起到店裡一起買東西之類的。」而提及自己包包裡必備的3樣東西時，她則回答：「唇彩、手機和我的信用卡。」言談中，充分展現了她屬於千禧時代的個性態度。

擁有新的代言面孔外，LONGCHAMP新開幕的第五大道旗艦店，更引用全新視覺形象。約110坪的空間中，運用鋁、鐵板和拋光不鏽鋼材質打造出洗鍊形象，由委內瑞拉藝術家Carlos Cruz-Diez創作的多彩視覺藝術品，亦襯托出整間店的摩登質感。除了熱鬧的開幕儀式，品牌並為與設計師Shayne Oliver合作之全新聯名系列，於紐約SOHO旗艦店舉辦預覽會，大膽街頭靈感融合法式優雅工藝的混血美學，吸引眾多時尚人士目光，此系列也將於5月11日正式在台北101品牌旗艦店獨家發售。

(中時 )