小火快逃、大火關門 消防猛男說逃生新觀念

2018年05月07日 20:48 中時 邱立雅

日前有民宅發生火警，因住戶因應得宜保住性命，也讓民眾更加認識消防安全，特別是火災發生時，掌握「小火快逃，大火關門」的關鍵，再搭配居家裝設住警器，預防火災有保障。為持續宣導防火知識，新竹縣寶山分隊與婦宣防火隊趁著新城國小百年校慶時，設攤加強民眾居家安全知識。

此次宣導中除了有防範一氧化炭中毒、CPR宣導、住宅用警報器推廣、防災防震宣導、LPG及爆竹販賣及使用宣導，還準備精美小禮品，其中最讓民眾有印象的就是「反轉逃生新觀念」，裡面的4項宣導要點，是民眾常有的疑問，消防猛男們在現場相當有耐心地替民眾釋疑。

寶山分隊小隊長李吉晉表示，火場中如遇濃煙時，使用濕毛巾是沒有用的，濕毛巾固然可將有毒氣體阻擋，但相對會阻擋氧氣，最重要還是在火場中保持低姿勢。另外，火災時如不能往下逃生可往上跑嗎？答案也是不行的，因無法往下跑時，代表火勢已經不小，而煙的速度是每秒3至5公尺上升，「人跑不過煙的速度。」往上跑反而會使我們暴露在濃煙與毒氣中，正確作法是就地關門等待救援，並去窗邊呼叫。

很多人認火災時躲浴室，會比較安全，李吉晉直言這是民眾的迷思，因家中浴室多為塑膠門，在熱煙的侵襲下，會造成軟化讓煙熱直接長驅直入，相較之下，普通木門能阻隔火勢10至20分鐘，正確做法是關門避難，或是侷限特定範圍，在到陽台或窗邊求救。至於濃煙會不會嗆醒夢中人？火災發生時會產生有毒氣體如一氧化碳，在還未被嗆醒之前，就會失去意識，建議居家應裝設住宅用火警警報器，才能在火災剛發生時偵知提供住戶滅火或避難逃生。

由於火災或各種災害的發生往往帶著不確定因素，人們無法預期何時會發生，也不知道會帶來怎樣的危險，李吉晉表示，災害未發生前要有正確的觀念，才能在面對災害時有自保的能力。

(中時 )