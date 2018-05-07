世衛大會兩岸互槓 陸委會批陸混淆視聽

2018年05月07日 22:00 旺報 陳君碩

大陸國台辦及外交部７日同聲表示，台灣未收到世界衛生大會的邀請，責任在民進黨當局。陸委會７日晚間發表聲明表達嚴正抗議，強調健康是普世價值，批評大陸公然混淆視聽，呼籲中共當局不要推卸責任、轉移焦點，切勿將政治因素凌駕在台灣人民健康安全之上。

第71屆世界衛生大會報名日期於今日截止，台灣目前仍沒有收到與會邀請。大陸外交部和國台辦7日同聲表示，2009-2016年，台灣能以中華台北名義參加是在兩岸均堅持體現一中原則的九二共識基礎上，所做的特殊安排，今年台灣地區收不到參會邀請，責任完全在民進黨當局。

陸委會7日晚間發表聲明，對陸方的不當卸責說法表達嚴正抗議，陸委會表示，中國大陸以其片面設定之政治主張，持續打壓阻礙我參與WHA，罔顧臺灣民眾的健康安全權益。北京當局錯誤引述聯大2758號決議及WHA25.1號決議與其所謂「一個中國原則」連結，企圖以政治理由排除臺灣的參與，不但違反世界衛生組織（WHO）憲章，也剝奪臺灣人民權益，暴露出北京當局根本無意改善兩岸關係，政府對此無理行徑表達嚴正抗議。

陸委會指出，健康是普世價值，衛生防疫沒有國界，臺灣民眾應享有無差別的健康權益。近年因陸方惡意阻撓，我參與WHO技術性會議均不到三成，且陸方根本未通報臺灣相關疫情狀況，中國大陸辯稱對我妥善安排均與事實不符，公然混淆視聽！我們認為，WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京當局的政治意志服務。

陸委會強調，臺灣醫療衛生實力及對國際貢獻，受到國際社會高度肯定與支持；目前已有美國、日本、歐盟及加拿大等國際友人及我友邦國家支持臺灣參與WHA，我們將積極爭取國際社會支持與協助，保障臺灣民眾的醫療衛生福祉。同時鄭重呼籲中共當局不要推卸責任、轉移焦點，切勿將政治因素凌駕在臺灣人民健康安全之上；其一再傷害臺灣民眾情感與權益，只會衝擊兩岸關係發展，並為自己製造的困境自縛手腳。

(旺報 )