慶祝母親節 新北市520美力運動玩一夏

新北市國民運動中心7日起推出「520美力運動玩一夏」課程優惠活動。（新北市政府提供）

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中時電子報
／綜合報導

母親節即將到來，百貨公司保養化妝品大打折扣，除了從「外」愛護媽媽、老婆及所有女性朋友外，新北市國民運動中心7日起推出「520美力運動玩一夏」課程優惠活動，邀大家由「內」以運動來照顧心愛女人的健康，並設計【520愛媽咪家事體操】影片，邀請新北市長朱立倫擔任一日學員率先體驗，讓運動從做家事開始！

朱立倫表示，近年來女性運動風氣盛行，根據教育部體育署調查106年女性規律運動人口比例達30.9%，國內各運動產業也紛紛推出相關女性運動資源，而新北市三重國民運動中心更率先打造全台運動中心最大女性運動空間，首創運動中心每月一次『女性運動日』。

新北市長朱立倫表示，近年來女性運動風氣盛行，根據教育部體育署調查106年女性規律運動人口比例達30.9%。（新北市政府提供）

在母親節前夕，來到三重運動中心當「家事伸展」運動課程的一日學員，跟著超人氣DUST教練及韻律老師恬恬一起學，透過「家事伸展」這種多功能的延伸運動，感覺真不錯！原來運動隨時都可以做，希望民眾除了多到運動中心上課外，在家打掃時也可以鍛鍊肌力，運用掃把、拖把等簡便的掃具達到健身的效果。

新北市體育處表示，為鼓勵平常忙於家務的民眾能隨時隨地動起來，特別請三重運動中心設計【520愛媽咪家事體操】影片，讓民眾在做家事同時可簡易的伸展肌肉，除了避免身上筋骨的拉傷、痠痛以及肌肉僵硬等病痛，也可以藉由這樣的微型運動增加自身的筋力與肌力。

另外，為慶祝母親節到來，讓廣大的女性有更多樣的運動選擇，新北市11座運動中心及鶯歌運動公園，特別在母親節期間，推出「520美力運動玩一夏」課程優惠活動，各項豐富的課程通通優惠價520元（原價960元）且買一送一，包含瑜珈、飛輪課程、日本舞、有氧排毒運動等，還有時下熱門的TRX、環狀肌力循環等課程，希望市民朋友們一起動起來，陪著媽媽、家人一起做運動，養成良好的運動習慣，相關優惠資訊請洽各國民運動中心或至官網、粉絲團查詢。

且為了感謝全天下的媽媽們，現在只要分享【520愛媽咪家事體操】影片，鼓勵媽媽們一起動起來，保持身體健康及窈窕曲線，就有機會抽中最新紅色iPhone 8 Plus，活動詳情請見【我的新北市】粉絲專頁https://www.facebook.com/myntpc。

(中時電子報)

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