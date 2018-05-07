小森市集人文農創直賣所5／11開賣

2018年05月07日 21:00 工商 曾麗芳

小森市集中包含友善耕作農產、安心食材加工品。（圖／曾麗芳）

小森市集有安心食材製成的乾貨糧食，以及職人原創設計的手作良物。（圖／曾麗芳）

小森市集可以買到農民友善耕作的蔬菜及根莖瓜果。（圖／曾麗芳）

農夫市集風潮方興未艾，中台灣第一間由農夫市集籌辦的直賣所-「小森市集 人文農創直賣所」，預計5/11正式開賣。鄰近台中草悟道模範商圈的小森市集，不僅可以買到農民友善耕作的蔬菜及根莖瓜果，還有安心食材製成的乾貨糧食，以及職人原創設計的手作良物。

小森市集成立於2016年，以人文、美藝結合農學成為市集特色，市集中包含友善耕作農產、安心食材加工品、原創手作設計，成立以來深受粉絲喜愛。但因市集看天吃飯，又因流動的地點不易經營長期顧客，便思考市集的明日要如何會更好。

於是號召市集小型生產者的農友、職人們，一同成立農創直賣所；以「小，是我的菜」標語，突顯小農、小生產者因為牽手共創，讓小變得更好，有了固定場域，站在自己的舞台，將好食好物讓消費者看見。

直賣所的概念是源自於日本，以就近可購買產地直送的新鮮蔬果及安心手作的食品為主，由農民自行訂價上架。因小生產者的產品量少、具獨特性，且場域充滿濃濃人情味及農民用心的溫度，因此廣受日本社區喜愛；在日本，直賣所數量更是逼近便利商店。

小森市集人文農創直賣所強調：「採買日常美學．主張意識消費」，整合台灣在地的小農、小生產者，經營自已的直賣所模式，讓好食、好物在日常中落實扎根，實踐有意識的生活態度，理解人與土地之間的親密關係。

直賣所同時強調「環保無塑」，門市提供傳統茄芷袋給消費者租用，只要下次將茄芷袋拿回門市，即可退還租金，方便又實用；另外，家中用不到的紙袋，也可以拿到直賣所與大家分享，希望推動落實在採買過程中，減少塑膠袋濫用。

小農、生產者們也不定期在直賣所舉辦食農教育、手作課程、料理共食等活動，以理念共創、資源共享的概念活絡空間；更將依照節氣安排產地旅行，帶著粉絲到農村、田裡、山上進行食農體驗，期待帶給消費者更深一層的教育意義及心靈感受。

直賣所5/11開幕期間，還有隱藏版的超值組合提供給消費者，並同時召募社員，以共同契作、採購概念，提供社員低於市價的採買價格，並扶持小農能計劃生產，預購、預售。

(工商 )