107科大繁星放榜 高雄立志中學再度全壘打全上榜

2018年05月07日 21:02 中時 李義

107學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學月初放榜，高雄市立志中學推薦的12名同學再度全數上榜，捷報傳來，師生與有榮焉。

金榜題名的資訊技術學程黃姿瑜繁星成績全國不分群排名第5、電機與電子群排名第1，順利上榜國立台灣科技大學；陳建南全國不分群排名第10上榜國立臺北科技大學。

此外尚有9位同學分別上榜國立臺中科大、國北護、高科大、嘉藥、南應大及朝陽，其中1位許祐銓同學則是在科大特殊選才時上榜國立虎尾科大；共計8國立及4位私校，成績亮眼。

學校表示，今年科大繁星計畫甄選及志願分發的方式異於往年，排入前三輪分發的前3名同學，依序優先分發，各校後9名同學，於第四輪才得以進行分發，以落實繁星精神，讓全國各高職推薦的排名前3位學生都能有機會保障被分發上榜。

金榜題名黃姿瑜的爸爸是消防員，家中排行老二，從小就是個很有主見的女孩，右昌國中畢業那年，會考4B1C錄取左營高中，但因為姊姊帶她到立志參觀後，對機器人及程式設計有濃厚興趣的她，毅然決然跟爸爸爭取，放棄了公立高中，選擇高職。她說：「當時的決定，讓她這三年，充滿豐富的色彩；比賽、考證照、做志工，充實的生活讓自己更清楚要的是什麼，上榜全國科大第一志願，證明了自己的選擇沒錯，非常感謝能遇到耀霖老師及爸爸尊重自己的選擇。」

錄取國立臺北科技大學的陳建南，爸爸是警官，媽媽是越南的新住民，國小一年級前在越南生活，回到台灣後不是很能夠適應台灣學校對於學習的要求，到國中時表現的很叛逆，不愛念書。

遇到了曾耀霖老師，還有考上臺大的哥哥激勵，才從叛逆不愛讀書，變得對自己有自信與對自己未來負起責任，才能有今日的成果。

8位上榜國立大學中的黃姿瑜、陳建南、蔡牧融及許祐銓等4人，是3年前立志高職部成立的第一個子電訊特色班，由曾耀霖老師擔任導師，這個班從去年底的大學及科技大學特殊選才，就陸續開花結果。

例如陳信彰上國立中興大學生物電機工程系；統測雖於本月6日才剛測驗結束，但這個班級已有16位同學上榜國立大學或科大名校，全班同學至今共計取得1140張乙、丙級證照，全班46人有42人通過英檢取證，班上陳宥延同學TOEIC還考出845分高分成績，全班獲得獎狀數累計1388張。

(中時 )