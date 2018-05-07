樹德家商主動出擊 升學博覽會強強滾

樹德家商升學博覽會，提供最詳實資訊給學生。（樹德家商提供）

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四技二專統一入學測驗於5月6日結束後，高三學生即將面對四技二專甄選入學、技優甄審及登記分發等升學管道校系選擇的難題，樹德家商特於7日在學校活動中心辦理大專校院升學博覽會，會場邀集39所大專校院或公務單位到學校設攤，協助學生適性選擇校系。

樹德家商年年邀請大專校院到校辦理升學博覽會，學生反應非常熱烈，技專校院也都熱情回應，使出渾身解數，提供升學諮詢與說明，舉凡大專校院校系特色、師資設備、未來出路及交通甚至學雜費，皆能讓參觀的學生獲得滿意的答案。

雖然，每年教育部都有網路大專校院博覽會，但各校的資料以網頁呈現不如專人當面說明的互動性高，故樹德秉持服務到家的精神邀請大專校院到學校辦理技職升學博覽會，讓學生可輕易得到並比較各校系之特色。博覽會後再邀請各校教授進班宣導，讓學生在教室內可以盡情發問，瞭解各校入學管道，有利規劃未來升學進路。

樹德家商校長陳茂霖表示，學校近年來積極加強與技專校院間互動，締結教育夥伴關係的技專校院學校已達30所，在交流合作下，學生升學進路更寬廣。另一方面為了協助學生升學，該校的升學推手陳茂霖校長及教務主任陳清美也親自規劃帶領學生到各校實地參訪，進而認識技專校院了解各校狀況。

(中時 )

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