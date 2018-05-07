俄國閱兵預演 MiG-31攜帶高超音速飛彈登場

2018年05月07日 21:18 中時電子報 江飛宇

俄國為5月9日的「勝利日大遊行」正在加緊預演，2架MiG-31K戰機攜帶著新型遠程高超音速飛彈Kh-47M2匕首式(Kinzhal)通過紅場，再次見識到這項特殊的飛彈，它可能已經引動了新一輪的軍備科技競爭。

航空主義(the aviationist)報導，俄羅斯新聞通訊社塔斯社(Tass)引述國防部長謝爾蓋．紹伊古(Sergey Shoygu)的說法，匕首式超音速飛彈確定會參加5月9日在莫斯科舉行的勝利日遊行。

紹伊古說：「包括最新戰機Su-57，還會有Su-30SM、MiG-29SMT現役戰機參加，另外裝備匕首超音速飛彈系統的升級版MiG-31K戰鬥機也將參加空中分列式。

為何Kh-47M2匕首飛彈如此受到重視？因為它是目前大國之間，第一種號稱是高超音速的反艦/陸攻武器，據俄羅斯自己的說法，它的射程達到2000公里，極速可到10馬赫。俄羅斯還聲稱，它在超音速階段，也具有部分的機動能力，可以迴避各種防禦手段。

儘管西方分析師對俄國說法抱持懷疑，但是它成功的引起航空媒體和情報界的極大關注，連帶著美國軍方也有了新理由，要努力開發高超音速武器，以及設法攔截與防衛。

事實上，Kh-47M2匕首飛彈與西方定義的高超音速武器並不相同，所謂高超音速武器的嚴格定義，應該是具有吸氧進氣，基於超燃衝壓發動機技術為原理才是，然而Kh-47M2就是不需吸氣的火箭武器，它似乎是短程彈道飛彈9K720伊斯坎德爾(Iskander missile)的空射版本，但不管怎麼說，假如它真能加速10馬赫、射程2000公里，也絕對不容小看。

Kh-47M2匕首飛彈是在今年3月，由俄羅斯總統普丁的國情諮文中首度向外介紹，當天普丁透過類似TED演說的方式，介紹各種俄國足以威震世界的新武器。一般認為，目前Kh-47M2還在測試或者小量部署的階段，由於Kh-47M2飛彈很大，只能使用MiG-31長程攔截機才可掛載，為此，MiG-31也需要機體與航電的相關改良，一些報導顯示，能夠安裝Kh-47M2的大約只有6架MiG-31戰機，但未來必然會再增多。

(中時電子報)