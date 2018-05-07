周泓旭共諜案 王炳忠：追求統一 何罪之有？

2018年05月07日 21:44 中時 陳志賢

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，去年懷疑周另吸收新黨青年軍發展組織，搜索約談新黨青年軍王炳忠等人，台北地檢署將全案移併高院審理遭退回，檢方擬近日另案起訴，檢調7日再約談王炳忠到案，晚間8時50分，王炳忠被移送北檢時表示，他作為中華民國國民，基於中華民國憲法，追求國家的終極統一，請問何罪之有？但他家人親友都因案受牽連迫害，堪稱「株連十族」。

北檢上週以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，但王請假未到案，王炳忠父親王進步，會計曾琬淨、新黨青年軍侯漢廷、林明正4人訊後依國安法限制出境，王炳忠日前因赴大陸，直至今天才向檢調說明。

王炳忠表示，大家看到最近台獨政治工作者，對所有反台獨的，包括管中閔、馬前總統追殺的手段，而他和新黨青年軍是公開主張統一的政治工作者，現在執政的台獨政治工作者會對他們進行的迫害，也就不令人意外，但他還是要公開呼籲檢調單位，也應該要去好好地查一查，他2度告發自稱為「台獨政治工作者」的行政院長賴清德，涉嫌瀆職以及顛覆中華民國政府變更中華民國憲法的問題。

他說，媒體問他會不會很冤枉？會不會覺得被迫害？大家想想看，他們追隨新黨和平統一，保障台灣的理念，主張新黨為台灣人民謀出路，和平發展，走向和平統一，何罪之有？作為中華民國國民，基於中華民國憲法，追求國家的終極統一，請問何罪之有？他們做為中華兒女，不願意跟隨當前的台獨政治工作者數點忘祖，願意做一個堂堂正正的中國人，請問何罪之有？

媒體詢問王炳忠，會擔心被檢察官起訴嗎？王炳忠說，今天如果台灣社會還是依法行政，依法進行調查，他一點都不會擔心，如果說是以政治考量為目的，司法手段為掩護的做法，那也只能夠留給社會大眾來評判。

王炳忠批評，他一個主張統一的政治工作者，不只他的父母、親人、朋友，都被株連，不止株連九族，這可稱株連十族，也不為過！

(中時 )