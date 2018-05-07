周泓旭共諜案 王炳忠：追求統一 何罪之有？

王炳忠。(陳志賢攝)

友善列印
中時

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，去年懷疑周另吸收新黨青年軍發展組織，搜索約談新黨青年軍王炳忠等人，台北地檢署將全案移併高院審理遭退回，檢方擬近日另案起訴，檢調7日再約談王炳忠到案，晚間8時50分，王炳忠被移送北檢時表示，他作為中華民國國民，基於中華民國憲法，追求國家的終極統一，請問何罪之有？但他家人親友都因案受牽連迫害，堪稱「株連十族」。

北檢上週以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，但王請假未到案，王炳忠父親王進步，會計曾琬淨、新黨青年軍侯漢廷、林明正4人訊後依國安法限制出境，王炳忠日前因赴大陸，直至今天才向檢調說明。

王炳忠表示，大家看到最近台獨政治工作者，對所有反台獨的，包括管中閔、馬前總統追殺的手段，而他和新黨青年軍是公開主張統一的政治工作者，現在執政的台獨政治工作者會對他們進行的迫害，也就不令人意外，但他還是要公開呼籲檢調單位，也應該要去好好地查一查，他2度告發自稱為「台獨政治工作者」的行政院長賴清德，涉嫌瀆職以及顛覆中華民國政府變更中華民國憲法的問題。

他說，媒體問他會不會很冤枉？會不會覺得被迫害？大家想想看，他們追隨新黨和平統一，保障台灣的理念，主張新黨為台灣人民謀出路，和平發展，走向和平統一，何罪之有？作為中華民國國民，基於中華民國憲法，追求國家的終極統一，請問何罪之有？他們做為中華兒女，不願意跟隨當前的台獨政治工作者數點忘祖，願意做一個堂堂正正的中國人，請問何罪之有？

媒體詢問王炳忠，會擔心被檢察官起訴嗎？王炳忠說，今天如果台灣社會還是依法行政，依法進行調查，他一點都不會擔心，如果說是以政治考量為目的，司法手段為掩護的做法，那也只能夠留給社會大眾來評判。

王炳忠批評，他一個主張統一的政治工作者，不只他的父母、親人、朋友，都被株連，不止株連九族，這可稱株連十族，也不為過！

(中時 )

不滿被追債 男讓債主一刀斃命遭… 崇愛發展中心孩子參訪錦和派出所…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。