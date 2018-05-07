李優突破尺度出寫真書 和廷廷是「相處過的朋友」

李優在媒體餐敘上秀出自己的畫作。（盧禕祺攝）

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時報周刊
林彥君
李優長相甜美身材姣好，7日在餐敘上宣傳將出版寫真集。（盧禕祺攝）

26歲的新生代歌手李優7日出席媒體餐敘，avex taiwan將為她推出首支單曲〈迷惘美〉跟寫真集《李優Uriko首本寫真相冊ARTITUDE》，她說寫真集裡最大尺度是穿比基尼「我其實很怕露出肚子，因為我以前很宅，會彎著看漫畫，肚子上有一條『宅線』。」

她和MP魔幻力量的廷廷2016年分手，廷廷當時在臉書發文「最後一次說我愛你，李優，也謝謝你曾經給過的愛」但事後又刪文，李優7日被媒體問到往事，被問到當下被公開有沒有生氣？她表示「我沒有生氣，我用包容的心看待這件事」至於和廷廷是否為和平分手？她僅回應「我們是相處過的朋友。」

李優為廷廷緩頰「他的公司有提到，他當時狀況沒有這麼好，對於無法控制的精神狀況，應多包容多體諒，他可能心裡不是故意這樣。」她跟廷廷是同一個宣傳期，被問到是否擔心在同場遇到？她說：「他就是我心處過的好朋友，不管如何祝福他，他是很有才華的人，他的作品也也很有才華。」

她身高162公分體重42公斤身材纖細勻稱，國中曾胖到62公斤，她因為愛上游泳決定瘦身，她自爆個性孤僻還被同學罷凌「我小時候喜歡沈浸在自己的世界，下課都坐在位子上畫畫跟看動漫」她曾被隔壁班的流氓辣妹排擠長達一學期，對方還到教室找她賞她巴掌，「單純看我不爽，就過來賞我一巴掌」她當時嚇傻不敢反抗，決定忍下來繼續上課。

因大學時期經濟獨立，李優靠著當設計助理、星巴克店員、假日模特兒及教畫畫打工賺生活費，她還買了一台8萬元的檔車送自己，大學四年就還完車貸跟50萬元就學貸款。單曲〈迷惘美〉MV及李優官方YOUTUBE將於11日上架，《李優Uriko首本寫真相冊ARTITUDE》將於10日開始預購。

(時報周刊)

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