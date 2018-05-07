38歲藍正龍演高中生！嘆比「同學」大兩輪

2018年05月07日 22:23 中時 林淑娟

楊丞琳、藍正龍扮高中生。（八大）

藍正龍扮高中生。（八大）

楊丞琳、藍正龍主演的台視、八大電視時裝劇《前男友不是人》，將於5月18日接檔《我的男孩》，兩人為戲再穿上學生制服扮高中生，38歲的藍正龍笑說，拍攝校園戲時，他隨性問身邊的一位同學：「你幾歲啊？」對方回：「15歲！」他忍不住開玩笑跟對方說：「你真的太過分了！你小我23歲耶！那我們演同學這樣好嗎？ 」

為戲再次穿上學生制服，楊丞琳笑稱整體的裝扮，超像自己讀高中時的模樣，「大家有看《流星花園》就知道，我高中時髮型就是齊瀏海，只是那時的頭髮有離子燙，所以更貼，但我覺得整個狀態和穿衣服的感覺，就很像我高中的樣子。」

她還分享在唸書時穿制服好看的小撇步。「我不會把裙子捲得很短，但會在制服襯衫加鬆緊帶，讓它不用紮進去，就可以很自然的擺在外面。」因此拍這部戲時，她把這私藏秘技傳授給劇組造型師來沿用。

藍正龍則透露，學生時期他很不喜歡穿制服，倒是現拍戲有機會再穿回去，心情變得輕鬆愉快。

《前男友不是人》的導演鄧安寧在該劇粉絲團的預告貼文中，留言稱讚楊丞琳和藍正龍的專業演出，他提到：「兩位演員在不同的年齡點，連聲音語調都有刻意調整。」文末還更俏皮的附上豎起大姆指的貼圖，也讓網友們更引領期待能儘快看到這齣由金鐘視后、視帝聯手，互飆演技的優質戲劇。《前男友不是人》將自5月18日起，於每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )