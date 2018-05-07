坂口健太郎唱KTV 最愛歐陽菲菲經典曲

坂口健太郎來台宣傳電影，行程緊湊只有1個半小時的觀光行程。（蘇蔓攝）

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坂口健太郎在片中夢想成為電影導演，實際上他仍希望以演戲為主。（蘇蔓攝）
坂口健太郎會說一些簡單的中文。（蘇蔓攝）

日本人氣男星坂口健太郎來台宣傳電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，因同片演員北村一輝在電影裡大秀歌舞橋段，他也說自己願意挑戰歌舞劇，雖然唱歌比演戲緊張，但私下挺喜歡唱歌，去KTV飆歌時最愛點唱歐陽菲菲的〈Love Is Over〉。

坂口在電影裡和年紀較長的綾瀨遙談跨時空虐戀，問他是否能接受姊弟戀，他笑說：「姊弟戀確實感覺女方會比較包容。」表示可以接受，激情的吻戲和床戲也都OK，「只要覺得劇本有趣都沒問題。」他是模特兒出道，拍過許多平面作品，不乏有裸露上身的照片，但都是拍攝日常生活裡，確實會需要裸上身的情境。

特別的是，坂口這次來台秀了一些簡單的中文，原來他大學時期就有修過中文課，他認為：「學語言還是有口說的環境比較重要，像我這次來台灣才終於用到中文。」

坂口行前就透露想品嚐台式料理的心願，片商也盡地主之誼，招待他吃道地台菜，他看到滿桌料理魷魚、烏魚子、蝦捲、台式佛跳牆、龍虎斑等美食，讓他一口接一口直呼：「超好吃！」此外他還想吃麻辣鍋、刨冰、牛肉麵，外加買鳳梨酥當伴手禮。

昨日下午坂口在百忙之中，特地撥出1個半小時去松山文創園區觀光，買了一些禮品也喝了一杯烏龍茶，後搭飛機返日，結束2天1夜的訪台行程。《浪漫劇場》將於5月11日在台上映。

(中時 )

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