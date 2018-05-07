《大政治大爆卦》全新改版 聽見94％民意

2018年05月07日 22:24 時報周刊 林彥君

《大政治大爆卦》邀請藍、綠及無黨籍代表，呼籲政府重視民意。

中天新聞政論節目《大政治大爆卦》7日全新改版，在首集LIVE播出中，主持人王又正表示：「我們這些占了94%絕大多數無黨籍的人民，卻被這些6%加入政黨的人士綁架，而且綁架了幾十年，他們的政治惡鬥，讓我們養成一種習慣性的思維，好像我們得跟著他們選邊站。」認為對立撕裂了台灣，推動「無色覺醒」是現今台灣勢在必行的事。

主持人周玉琴、王又正在宣傳影片上，穿著清新的白襯衫與牛仔褲，一同宣告「無色覺醒」，王又正表示：「大家對節目的印象，都是以犀利、尖銳的角度監督政府，評論一針見血、針砭時事，但現在換個風格，用『無色覺醒』去監督藍綠，我們就事論事，把政策討論清楚，如果現在做得不好，那怎樣會更好。」

節目規劃國民黨、民進黨以及94%「無色」人民的顏色背板，由國家與國際事務專家賴岳謙、花蓮縣長傅崑萁以及台北教育大學教授莊淇銘、政治評論員鄭師誠等人上節目代表無色力量，替全台無黨籍、無色彩的人民，從非藍、非綠的人民發聲。

國民黨立法委員盧秀燕及民進黨立法委員黃偉哲分別坐在藍色、綠色看板前，接受無色代表的質問，節目並首創「無色」來賓人數大於藍、綠政黨顏色來賓人數，以4:1:1（無黨籍:國民黨:民進黨）的比例在節目互動，希望以多位無黨籍立場的代表，來呼籲政府應更重視94%的民意。

國民黨立法委員盧秀燕在首集錄影很有壓力，表示「參與這個節目覺得壓力很大，我跟黃偉哲就是你們口中的少數，因為我們加入了政黨。」民進黨立法委員黃偉哲則無奈自嘲自己也是顏色的受害者「因為我家人不同顏色，我被同樣陣營的人用不同的顏色來看待。」

(時報周刊)