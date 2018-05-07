NASA有點糗 韋伯太空望遠鏡掉螺絲和墊圈

韋伯太空望遠鏡預計在2020年升空，目前正在地面檢測，被發現震落了一些螺絲。(圖/NASA)

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中時電子報

俗話說：「別讓螺絲鬆了」這個道理適用在任何地方，包括最精密的太空儀器。美國航太總署最新的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope, JWST)在最近的震動測試中，真的震下了一些螺絲和墊圈，航太總署表示，幸好在發射前就發現問題，要是上了太空才發現螺絲鬆掉，那可就麻煩了。

太空新聞(Space News) 報導，預計擔任「哈伯接班人」的韋伯太空望遠鏡，是由著名的航太大廠諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)製作的，現在已完成大多數的組裝，正在進行各種嚴格環境的測試，以確保能夠安全上太空並且符合預期的工作。

韋伯太空望遠鏡項目主任格雷格．羅賓遜(Greg Robinson)在5月3日的會議說，他們在南加州格魯曼工廠的震動室裡，發現一些螺絲和墊圈，那是韋伯望望鏡遮陽罩部分掉下的。

他說：「我們相信所發現的這些零件是來自遮陽罩部分，需要研究遺落的原因，以及改善計畫。時間緊湊，只有幾天的時間可以解決。」

不過他也不希望外界過度批評，畢竟地面測試出問題都還可以解決，最擔心的是有問題沒找到，他說：「這不能說是什麼可怕的消息，當然也不是什麼好消息。」

韋伯望遠鏡計畫是在2020年5月左右發射，距離這個時間表，還有2年整的時間。羅賓遜認為，修訂後的發展計劃可以確定維持該日期。而且美國航太總署對承包商諾斯羅普-格魯曼公司，也有更多的監督，增加了足夠的人力，可以發現、檢討，並解決問題。

(中時電子報)

文章來源：JWST suffers new problem during spacecraft testing

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