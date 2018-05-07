2018 Eelin Star璀璨之星形象照曝光！劉以豪擔任總決賽評審

2018年05月07日 22:30 中時 林淑娟

劉以豪。（伊林娛樂）

劉以豪。（伊林娛樂）

吳品萱。（伊林娛樂）

廖彥龍。（伊林娛樂）

陳敬宣。（伊林娛樂）

2018全台最強選秀「第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽」，5月9日開始起跑接受報名！伊林娛樂藝人、「最萌男友」劉以豪今年受邀擔任總決賽評審，他日前與名模吳品萱率陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜等新生代進棚拍攝的璀璨形象照，7日也正式曝光。經驗豐富的劉以豪，對著鏡頭發射手指愛心、比愛心、眨眼，宛如「女友視角」電力爆表。

劉以豪當年也是從選秀比賽脫穎而出被伊林簽下，進入演藝圈，提到比賽時如何克服緊張的心情，他說：「如果會膽怯，真的不用害怕！說起來很簡單，我覺得就像是一個旅程很好玩，不管有沒有得名，都是一次很好的經驗！」至於參賽者如何在舞台上獲得評審青睞？將擔任總決賽評審的他認為，充足的自信很重要，「相信自己可以成功，但是也不用太彰顯，或是過度有自信，我覺得某種程度上做自己吧！」

劉以豪分享自己克服緊張的方法，「我如果緊張的話，就會找一個沒有人的地方，自己跟自己好好相處；但是經過這麼多年之後，我覺得什麼都不想就去做才是最好的放鬆！因為你越告訴自己不要想，你的大腦只會一直去想，總之就是好好享受啦！不要給自己任何的框架受限制了！」

他日前在花蓮long stay拍新戲《種菜女神》，劇組近日回台北拍攝，他卻有點想念花蓮的美好，想起那裡空氣、氛圍都是如此放鬆自在，就很希望台北拍完可以趕快再回到花蓮。

吳品萱也是選秀入行，她認為比賽需要很大的抗壓性，生理和心理上要有很大的決心和進步，很推薦有模特兒夢的年輕人趕快報名。陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜皆為表現亮眼的伊林新生代，其中廖彥龍、蔡筠絜分別是第2屆和第7屆模特兒組亞軍，比賽時都還只是學生，廖彥龍現為大陸騰訊簽約藝人，趁返台期間拍攝形象照，現正拍攝網路劇《盜墓筆記2》，他先前挑大樑主演古裝網路劇《花落宮廷錯流年》，微博粉絲爆增，人氣看漲。蔡筠絜是去年璀璨女模特兒組亞軍，年紀雖小，但伸展台表現的氣勢和態度不輸人。

第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽，網路報名自5月9日起至7月6日截止。今年新增「花漾少男少女組」，年齡12歲至20歲，不限身高、性別，歡迎對表演有熱忱的少男少女報名。總決賽當天，會從「模特兒組」、「演藝組」、「花漾少男少女組」3組中選出一位總冠軍，獨獲中華航空亞洲不限航點經濟艙來回機票一張。

和去年璀璨形象照復古時尚風不同，這次璀璨之星形象照主體顏色比較繽紛明亮，桃紅、粉紫色，濃濃浪漫氣息，同時呼應今年的時尚潮流；服裝由台灣新銳設計師劉興倫設計，登上倫敦新銳設計師伸展台Fashion Scout舉辦的2018春夏大秀，設計師靈感取材台灣雕刻家朱銘的作品，藉由版型與多色箱型立體細節，傳遞藝術家太極系列表達的深遠意象。

(中時 )