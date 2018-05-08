律師說法》卡管變拔管 教育部對大學校長聘任到底有沒有准駁權？

2018年05月08日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

管中閔於107年1月5日經臺大校長遴選委員會決選成為校長，但報請教育部後，卻遲遲未獲教育部同意聘任，也扯出例如論文抄襲、跟遴選委員會利害衝突、兼任台哥大獨董、中國大陸兼課等問題，會影響校長的資格嗎？會不會侵害到大學自治呢？拔管案涉及的法律問題在哪裡？

●法律評析

公立大學校長的聘任程序

在現任校長任期屆滿10個月前、或因故出缺後2個月內，由學校組成「校長遴選委員會」，經公開徵求程序遴選出校長，由教育部聘任之。

卡管案延燒，教育部對大學校長聘任到底有沒有准駁權？

校長遴選委員會的組成？

1.學校校務會議推選的學校代表：五分之二。

2.學校推薦校友代表、社會公正人士：五分之二：

3.教育部遴派之代表：五分之一。註：所以遴選委員會也是有教育部代表的。

（單一性別不得低於三分之一）

擔任公立大學校長的資格？

1.具有下列資格之一：

(1)中央研究院院士。

(2)教授。

(3)曾任相當教授之教學、學術研究工作。

2.曾任學校、政府機關（構）或其他公民營事業機構之主管職務合計三年以上。

具有以下事由，不得擔任大學校長：

犯內亂、外患罪

貪污瀆職

犯性侵害犯罪或行為

停止任用或休職

褫奪公權尚未復權

受監護或輔助宣告

患有精神病

性騷擾、性霸凌，情節重大

隱匿校園性侵害或毒品事件

體罰或霸凌學生，造成身心嚴重侵害

以上是教育人員任用條例規定不得擔任教職的規定，此外還有一條很有解釋空間的概括條款「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，也是管案法律問題的重要關鍵。

遴選委員會如何選出校長呢

1.校長候選人的產生：

(1)中央研究院院士、國內外教授、副教授、研究員、副研究員(含退休)20人以上之連署，得推薦1人。

(2)各學術專業學(協)會，經各該會正式議決，得推薦1人。

(3)校校友總會、各地區校友會、學生會、研究生協會，經各該會正式議決，得推薦1人。

(4)遴選委員會主動推薦；每5人以上連署，得推薦1人。

2.公開徵求推薦公告須1個月以上，受理期間至少2個月。

3.對候選人進行資格審查。

4.資格符合者，由遴選委員會進行個別投票，獲全體委員3分之1以上推薦票數者，得成為校長候選人。

5.進行關係人訪談、候選人面談。

6.面談完成後，由校務會議投票，候選人獲得3分之1以上校務會議代表，才成能為校務會議代表推薦候選人。

7.遴選委員會就校務會議代表推薦候選人進行投票，得票過半者當選為校長。

8.公告校長當選人，報請教育部聘任。

卡管案延燒，教育部對大學校長聘任到底有沒有准駁權？

教育部到底有沒有拒絕聘任的權限？

原則上沒有：

大學法第9條規定：「、、、由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。」程序上校長人選的決定權在遴選委員會，而報請教育部聘任只是校長職務的生效條件，並沒有給予教育部拒絕聘任、另定人選的權力。

例外遴選違法時：

只有在遴選程序違反法令、或當選人不具有任用資格時（例如前面所述的”行為違反相關法令”←但很空泛，不容易認定），教育部才能駁回。

情況類似柯文哲當選臺北市長，中選會可以認為柯文哲不適合當市長（適當性問題），就拒絕核發當選證書嗎？當然不是，假如柯文哲賄選遭判決確定，中選會才有權拒絕（適法性問題）；

國考生考上了高考，考試選可以任意不發給考試及格證書嗎？當然也不行，除非是考生作弊查證屬實。

校長的聘任跟「大學自治」有沒有關係？

大學自治主要在保障講學自由，跟教學、學習自由有關的事項，都屬大學自治的項目。至於大學的人事，甚至於校長，跟大學自治有關嗎？學者認為，如果人事不能自治，那也難以有教學、學習、研究的自由，所以大學自治應包含人事自治在內，所以校長的人選，只要程序沒有違法，教育部就該聘任，不能以覺得這個人不好，就拒絕聘任。

拔管案的的幾個議題，是否會導致聘任違法呢？

論文抄襲事件：

1.據新聞報導，似乎已是烏龍一場，遴選委員會已作出結論，教育部也沒再提。

2.但如果有抄襲呢？那就要看「行為違反相關法令，經查證屬實」的這個要件了！

→但行為違反相關法令，是一個超大的帽子，如果被濫用，等於是可以任意剝奪一個人的任用（例如曾超速被開罰單、忘記繳稅被罰、欠錢未還等等，都算是違法），所以應該把範圍限制在「與教育有關」的違法行為才行，才符合比例原則。

→抄襲論文可能違反的法律：著作權法。

→臺大遴選委員會組織及運作要點有規定：校長須「具高尚品德及學術成就」，也是一個滿空泛的概念，一次的抄襲行為是否應該算數，可能不同人會有不同的看法。

擔任臺灣大哥大獨立董事：

1.什麼是獨立董事？

→上市櫃公司一定要設立獨立董事，目的是避免家族企業或有關係的董事亂搞而損害股東權益，策重獨立性和專業性，用來監督公司運作的。

2.教授、校長不能兼任獨立董事？

→沒有兼任學校行政職務的教授，是可以兼職的（學校同意）。但校長則一定是行政職，所以不行，所以管中閔就任校長後，獨立董事必須辭去。

3.結論：雖然獨立董事也可能是酬庸的，但它設計的目的其實是為了公司好，所以硬要說獨董就有利益衝突，也很奇怪，加上依新聞報導和臺大提供的資訊，管中閔也是經過臺大的核准才兼任獨董，當選校長後也辭掉了，看不出有違法之處。

跟遴選委員利害衝突？

1.因為遴選期間管中閔是臺灣大的獨董，而臺灣大副董事長蔡明興也是遴選委員之一，但他卻沒有迴避，遴選還有效嗎？

2.什麼情況規定要迴避、不能擔任遴選委員？

→臺大遴選委員會要點規定三種情形：因故不能參加遴選作業、與候選人有三親等內親屬關係、有學位論文指導之師生關係。

3.所以按規定來說，蔡明興也不用迴避，加上候選人也有中研院院士，遴選委員也有中研院院士，豈不也要迴避？甚至遴選委員也可以推薦人選，推薦的遴選委員也要迴避？至少看目前規定來說，這部分也沒有違法。

在中國兼課？

1.管中閔曾在中國大陸參加過研討會、講過課，有違法嗎？

2.學術交流很常見，沒在中國講過課反而奇怪，目前來說，短期性的講學且取得學校同意，並不違法。

如果遲遲不聘任或駁回聘任，有救濟方法嗎？

教育部說法：

退回聘任案，要求臺大遴選委員會重新進行遴選程序，表示管中閔不能再參選。另外黃國昌質詢教育部不予聘任的決定，是不是一個「行政處分」？教育部說不是，沒有救濟管道。另一方面又說，否准公文還沒發，目前也不得進行行政救濟。

後續可能：

1.重新再遴選一次：目前也看不出有什麼違法處，管中閔資格也沒有不符，程序上可以再參選，但如果本質上教育部無權退回的話，為什麼要再重新選一次？而臺大目前也不傾向再重新遴選。

2.提出行政救濟：人民只有對國家所做的「行政處分」（對人民的公權力的措施、發生法律效果，ex.開罰單、拒絕補助申請）才有行政救濟的權利，相對的概念是「意思通知」（不帶有公權力和法律效果，只是單純通知，ex.對民眾檢舉案的回函），教育部刻意說這不是行政處分，目的是讓管中閔無從救濟。不過，否准管中閔擔任臺大校長，本質上就是一個「行政處分」，讓一個人不能擔任公職、教育部也是實施公權力，效果就是喪失臺大校長職位，不可能是意思通知。就算教育部遲遲不發否准公文，但對於行政機關怠而不為的狀況，訴願法、行政訴訟法也都是允許民眾提出行政救濟的。而臺大、管中閔對此案都是利害關係人，都可以走行政救濟（訴願、行政訴訟）處理。不論是政務官、事務官等公職人員的任命，過去實務均毫無歧異得認為是一個公權力行政的處分行為，小至國小教師、大至國立大學校長，不應有差別的認定。

(中時電子報)