《時來運轉》眉角 – 林博泰：他買足球「半場／全場」1萬元 抱回30萬元獎金

2018年05月08日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角：他買足球「半場/全場」1萬元 抱回30萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「半場/全場」是運彩今年首次推出的新玩法，賠率可高達20～30倍，跟原有的「勝分差」及「正確比數」都是屬於以小博大的玩法，4月初有位消費者投注足球歐洲冠軍聯賽「半場/全場」1萬元，結果開心抱回30萬元獎金！

足球「半場/全場」的玩法是消費者可以就同一場足球比賽的「上半場結果」及「全場結果」〝一併〞投注，不僅就整場比賽的最終結果進行預測，同時也就比賽過程中的上半場結果〝一併〞預測，是一種既預測整場比賽結果又預測比賽過程的新型玩法，這也正是它賠率可以比較高的原因。

運彩「半場/全場」。(台灣運彩提供)

「上半場結果」有3種情形，分別是客勝、和局及主勝，「全場結果」同樣也有客勝、和局及主勝等3種情形，一併預測的可能結果就有9種情形(3X3＝9)，分別是「客/客」、「客/和」、「客/主」、「和/客」、「和/和」、「和/主」、「主/客」、「主/和」及「主/主」。

如果大家進一步就這9種情形的賠率進行探討，可以發現一些眉角，譬如：「上半場強隊勝但整場卻是弱隊逆轉勝」的賠率往往是最高(30倍左右)，因為上半場強隊勝的情況下，弱隊要在比賽時間剩餘一半的下半場把分數追平甚至勝出的難度是高的，所以賠率往往可以高達30倍，反之上半場及全場都是強隊勝的可能性比較高，所以其賠率也就相對較低。

4/11足球歐冠聯賽，利物浦V.S.曼聯。(台灣運彩提供)

4/11足球歐洲冠軍聯賽「利物浦(客隊)Vs. 曼聯(主隊)」台灣運彩依歷史數據與戰績，認為主隊比客隊強，勝出的可能高，開出整場「不讓分主勝」1.30倍、「和局」4.25倍、「客勝」5.50倍的賠率，同時開出「半場主勝/全場客勝」高達30倍的賠率。

消費者如果認為整場客隊可能獲勝，以往都直接購買「不讓分客勝」賠率5.50倍，今年有這個新玩法後，就有1位消費者除了直接購買「不讓分客勝」外，還加買「半場主勝/全場客勝」30倍賠率1萬元，上半場比賽結果0比1，果真由強隊曼聯領先1分(即上半場主勝)，下半場弱隊利物浦反攻，一口氣連進2球，整場最終以2比1逆轉勝(即全場客勝)。

這位消費者除了抱回整場「不讓分客勝」5.5倍的獎金外，還開心領取「半場主勝/全場客勝」的30萬元獎金(1萬元X30倍＝30萬元)，讓人非常羨慕，喜歡運彩足球投注的朋友們，不妨也可把這個「半場/全場」新玩法納入投注的選擇。

(中時電子報)