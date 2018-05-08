有影》西門町半裸男被栓鍊SM學狗爬 身分曝光是他！

西門町半裸男被栓鍊SM學狗爬 身分曝光竟然是他！（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
西門町半裸男被栓鍊SM學狗爬（影/翻攝自爆料公社）
還有人肉搜出該男子就是紅極一時的網路名人「吃屎哥」，因此讓許多留言風向改變。（翻攝自黑色豪門企業）

台北市西門町峨嵋街鬧區7日傍晚6點多時，出現一名男子赤裸著上半身，只穿一條內褲跪趴在地爬行。細看還能發現半裸男子頸脖被繫繩，由另一名男子牽著，他像是在遛狗一樣，中途還會不時朝半裸男謾罵，怪異行徑引起路人為關討論，有人拍下影片PO網討論。

有人拍到這一段詭異畫面，一名半裸男被迫學狗一樣趴地爬行，脖子上還被繫上牽繩由另一名男子牽著走。原PO提到，懷疑「不知道是不是被霸凌，還是欠錢不還，當街遛人，不爬還要打他」。

影片一出立刻引起網友熱烈討論，「這寵物夠吸睛」、「還好他屁眼沒塞尾巴」、「街頭藝人門檻越來越高了」、「想紅？學日本的」，還有肉搜出該男子就是紅極一時的網路名人「吃屎哥」，因此讓許多留言風向變成，「他們是自己人」、「想紅～」、「吃屎哥又再拍片了」、「原來是吃屎哥喔，那我就放心了」。

「吃屎哥」游兆麟，先前常與也是以怪異行事風格的「FBI帥哥」鄧家華為伴，兩人常會在網路PO出自以為風趣幽默的影片，並以此闖出一片名號。

有路過民眾向警方報案，轄區警方獲報到場後，「吃屎哥」馬上從地上爬起，並且與牽繩的詹姓男子向警方聲稱，自己是名表演工作者，而他們僅僅是表演而已，因為沒有向相關單位申請，警方隨後將兩人勸離。

(中時電子報)

左為吃屎哥，右為鄧家華。（資料照 王揚傑攝）
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