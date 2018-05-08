百貨樓管劈腿激戰五櫃姐 女友驚見同事變姊妹

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
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一名在北部某百貨公司擔任樓管的男子，已經有女朋友了，仍然風流成性，利用工作的機會，喜歡與各樓層櫃姐搭訕，遇有談得來，就深入交往，還邀約外出上床啪啪，甚至還會拍下二人激戰性愛過程留做欣賞。直到他同在這家百貨擔任櫃姐的「正宮」女友，在偶然機會發現男友手機裡，出現這麼多女同事的性愛影片，才查覺原來男友劈腿與這麼多女生上床，憤而聯合其他姊妹們一起將這名風流樓管告上法院。

檢察官偵辦這起風流案，指揮警方前往這名樓管的家中搜索，發現查扣的電腦和手機，總共有五人被偷拍性愛不雅影片，被攝入鏡都是同一家百貨公司的櫃姐，被告辯稱因為年幼受過創傷，導致沒有安全感，當夜深人靜時，看自己拍攝性愛影片，讓他有安全感，因此才會偷拍，但是這樣的說法，被檢察官認為是「胡扯」！

據《三立新聞》報導，這名男樓管和女友是同一間百貨公司員工，女友去年不經意看男友手機時，卻看到男友和其他女子翻雲覆雨的畫面，而且還認出女子是同百貨公司的櫃姐，被偷拍的櫃姐得知被偷拍，當場崩潰痛哭，女友也自認曾被偷拍，因此聯合櫃姐一起提告。

檢察官審結認為被告確實有偷拍的行為，因此依照妨害秘密罪將這名風流樓管起訴。

(中時電子報)

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