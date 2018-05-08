北農公款買菜送家鄉惹議 吳音寧說分明

2018年05月08日 00:01 中時電子報 丁世傑

台北農產運銷公司2月休市造成殘貨太多，遭爆所購9.12噸殘貨有逾7成送回北農總經理吳音寧的家鄉團體；她昨（7）日晚澄清說，不忍蔬果報廢而轉贈社福團體，未來將建立制度化發放。

根據聯合報5日報導，北市果菜批發市場今年2月連續休市，造成2月27日開市有近3000噸到貨量無法消化拍賣；北農買下其中9.12公噸殘貨，並轉送社福團體，但國民黨台北市議員王欣儀指出，有逾7成蔬菜送回吳音寧家鄉的團體，質疑「慷全民之慨做個人人情」。

多位藍營議員昨日在議會質詢，對此質疑吳音寧的適任性；台北市長柯文哲則表示，自己是第一次聽到這件事，會先讓吳音寧說明理由，也一定會查明此事。

根據中央社報導，吳音寧昨（7）晚在臉書發文表示，距離2月底的連續休市事件已過一段時間，但時至今日仍不斷在台北市議會被質疑，該陸續對外說清楚、講明白，以免外界持續誤解與扭曲。

她回想指出，北市果菜批發市場在2月26日傍晚已出現進貨菜車大排長龍景象，工作人員預估到貨量嚴重供過於求，要全數賣完很困難，賣不完且農民不願載回的「殘貨」依慣例會報廢處理，自己當下和幹部們討論「如何不留殘貨」。

吳音寧說，直到隔天上午7時許，她告知台北市市場處是否可動支購貯基金經費採購「殘貨」轉送社福團體，市場處回覆說這是好事，「但購貯計畫執行項目沒有這項，不宜用此經費」；早先同時也向農委會報告，並獲得願意協助的回應。

即便當天延長拍賣仍有「殘貨」，吳音寧表示，自己決定用總經理室的業務推廣費，以新台幣1.9萬元買下這些蔬菜，並緊急聯絡相關社福團體，也透過市場處和農糧署發佈消息，請他們到第一果菜市場載菜。

吳音寧說，但因當天下午3時前，市場卸貨場地須淨空以迎接隔天拍賣蔬果再次進場，台北的社福團體無法在2小時內載走現場蔬菜，她才想起家鄉的大庄老人公益食堂及水尾社區發展協會辛苦做公益，最後在彰化貨運司機願無償利用空車回返彰化載運，才將新鮮蔬菜送到老人食堂手上。

經歷過第一次「不留殘貨」的考驗，吳音寧表示，希望這項政策可長可久，北農便於3月起和食物銀行聯合會等團體進行商議，隨後在4月提送和社福團體合作的辦法草案給市場處及購貯基金管理委員會審議，朝向未來制度化而努力。

(中時電子報)