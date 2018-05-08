蔡英文：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

友善列印
中時電子報

總統蔡英文接受電視專訪時表示，處理核廢料成本是天價，且一旦核電廠如核一、核二發生問題的話，整個北部都癱瘓，「這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險」。

根據中央社報導，蔡總統接受台視新聞專訪，昨（8）日晚間播出專訪部分內容。談及電力相關議題，總統說，達成「2025非核家園」確實是一個很大的挑戰，政府把所有發電的能量做了一個總檢查，台電也很費心把將來新的機組、或者是設備更新、還有新能源的出現等所有情境都放進去了。

總統說，現在看起來，如果政府按照這個計畫執行，應該沒有所謂缺電的問題，可以穩定地供電，但是她必須要講，今年還是一個非常具有挑戰性的一年，到了明年以後會開始漸入佳境，因為很多的機組開始到位。

總統說，大家現在都是用傳統的角度來看電力供給問題，事實上很多新科技的出現，讓將來在使用電的效率上或者整體電的調度會有很多很多的新方法跟空間，所以雖然發電量就是這樣，可是它產生的效益會更大。

總統說，新的想法、新的設計都會出現，加上將來整個智慧電網還有智慧電表的出現，會讓用電的方式更聰明，而且更節省。

對於有人認為核電比風電便宜，總統表示，核電有後端處理的問題，核廢料的成本更是天價，花了錢可以處理也就罷了，「但沒有，核廢料無處去，才是真正的問題所在嘛，不是嗎？」總統說，所以在比較成本的時候，不要忘了，成本的設算是不一樣的。

總統進一步指出，首都在核電廠跟潛在的核災範圍之內的，全球就只剩下台灣，核電廠一旦發生事情，周邊至少30里都會受影響，大都是台灣北部人口最稠密的、大概500、600萬人口的地方。

總統指出，一旦核電廠比如核一核二發生問題的話，整個北部都癱瘓，「這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險」。

(中時電子報)

拔掉台灣中美友邦為哪樁？ 大陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。