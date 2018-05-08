孫儷：麟兒是誰？戴忠仁鼓勵買玉長知識

2018年05月08日 00:52 中時電子報 綜合報導

營口市博物館的麒麟送子。(戴忠仁提供)

法國人的著作都還有描寫「麒麟吐玉書」的銅版畫。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁今天收到一家北京拍賣公司的目錄，上拍的玉件多屬小品，但不乏精品。其中之一是五公分高的「清 乾隆俏色麒麟送子」，既是掛件也可是案頭小擺件，童子持如意，玉質精良如脂；麒麟由黑色玉石雕成,童子的髮髻也巧妙施以黑色，真是神來一筆。戴忠仁說，已經許久未見如此精巧玉件。

擔任《國寶檔案》主持人的戴忠仁指出，「麒麟送子」是中國古人祈求早生貴子的吉祥圖騰寓意。中國人最晚在一千七百年前的東晉就有麒麟送子這種想法，當時王嘉寫的拾遺記說，孔子誕生之前，有仁獸麒麟在孔家院子吐玉書，這成為「麒麟送子」的典故來源。

戴忠仁表示，十九世紀的法國人Helman Isidore在他有關中國哲學家孔子一生的著作中，也提到了「麒麟送子」的傳說，甚至連書中插頁銅版畫都有如此描繪，可見中國人對麒麟送子、喜獲麟兒等吉祥寓意的口耳相傳威力有多強！

但戴忠仁說，他還蠻欣賞的大陸演員並曾演出《甄環傳》爆紅的孫儷，前幾年她剛當新手媽媽時，大家都為她祝福，豈料孫儷做完月子接受訪問時說：「不知為何有網友寄賀卡祝她麟兒康健，其實她的小孩並不叫鄧麟……」

戴忠仁猶記當時網路酸民留言的酸度超酸！戴忠仁表示，自己其實也沒啥念書，還好有藉著買玉長知識。.

北京鴻盛祥拍賣公司的這件麒麟送子拍品比另一件在營口市博物館的藏品要精良得多，這玉件6月16日北京陝西大廈長安飯店二樓宴會廳拍賣，6月13日至15日預展，戴忠仁建議大家屆時去長長知識。

(中時電子報)