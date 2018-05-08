高雄大氣爆63名重傷者與榮化和華運和解　許立明哽咽：陪伴不會停止

2018年05月08日 02:39 中時 王錦河

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解。當年氣爆造成脊椎受傷的陳姿予（右）和林黛甄（左）如今需靠輪椅代步，姿予頭靠黛甄肩膀相互依偎，花了好長時間才逐漸走出陰影的陳姿予表示，明年她將參加東京42公里馬拉松，要用手轉動輪椅完賽。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解。氣爆重傷者：徐晏祥（右起）、陳楚睿、脊椎受傷的陳姿予和林黛甄一同參與，當年消防替代役男陳楚睿將於9月22日起在台北華山舉辦《目光》攝影展，陳姿予明年將參加東京42公里馬拉松，要用手轉動輪椅完賽。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，繼32位罹難者家屬完成和解後，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，坐在重傷者徐晏祥（左）身旁的高雄代理市長許立明（右）會中一度以手遮臉，強忍哽咽激動的心情。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，不少重傷者代表一同與會。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，繼32位罹難者家屬完成和解後，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，高雄代理市長許立明（如圖）數度哽咽，他感謝罹難者家屬和重傷者的包容體諒，強調不論未來他在何處，「大家的事就是我的事」，陪伴不會停止。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，八一氣爆自救會會長陳冠榮（如圖）看到代理市長許立明致詞時數度哽咽，他也不禁眼眶泛淚。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，繼32位罹難者家屬完成和解後，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，高雄代理市長許立明（如圖）數度哽咽，他感謝罹難者家屬和重傷者的包容體諒，強調不論未來他在何處，「大家的事就是我的事」，陪伴不會停止。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解。高雄代理市長許立明致詞時特別感謝當年一路相助的伙伴：現任研考會主委柯芷伶（右二）和包括法制局長陳月端（左）等局處耐操協助善後的工作同仁。（王錦河攝）

高市府7日舉行八一氣爆重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，法制局長陳月端（右）簡報表示市府當年提出「代位求償救助計畫」，最終簽約率達99％，撥付救助金逾6億元。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，法制局長陳月端（中）和研考會主委柯芷伶（右）等人士一同參與。（王錦河攝）

高市府7日舉行八一氣爆重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解。當年氣爆造成脊椎受傷的林黛甄（左）和陳姿予（左二）如今需靠輪椅代步，陳姿予表示明年她將參加東京42公里馬拉松，要用手轉動輪椅完賽，當年擔任研考會祕書一路相助善後事宜、現任研考會主委柯芷伶（右二）會後握著2人的手致意。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮氣爆造成32人死亡65人重傷，高雄市府、李長榮化工、華運倉儲去年10月25日在市府簽署三方協議，宣布啟動氣爆重傷者和解工作，包括副市長許立明（右起）、法制局長陳月端、自救會長陳冠榮、重傷者陳楚睿、副市長許銘春、華運倉儲協理林國忠、李長榮化工副總魏正誠等人士與會。許立明表示因傷者傷勢不一，後續協商較複雜，預計2018年首季才可能全部完成。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮氣爆造成32人死亡65人重傷，高雄市府、李長榮化工、華運倉儲去年10月25日在市府簽署三方協議，宣布啟動氣爆重傷者和解工作，包括李長榮化工副總魏正誠（後排左起）、華運倉儲協理林國忠、副市長許銘春和許立明、重傷者陳楚睿、自救會長陳冠榮、法制局長陳月端等人士與會，眾人會後一同起身向各界鞠躬致意。重傷者徐晏祥（前排左）也在場參與。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，從凱旋路到光華路之間的一心一路長達1公里多的路段依然破碎塌陷、滿目瘡痍。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第5天，搜救隊員在凱旋、二聖路口破碎路面仔細搜尋至今仍然失蹤的兩位消防隊員。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第5天，凱旋路破碎路面兩旁被氣爆波及損毀的車輛由吊車吊離現場。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，國軍弟兄在三多路一帶破碎路面旁幫忙遭氣爆波及的店家清理物品。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，1位老伯在三多路破碎路面旁觀看現場情景。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，國軍在三多路破碎路面上架設簡易便橋以便民眾通行。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第7天，市府在高雄第一殯儀館舉行頭七法會暨家奠公奠聯合奠祭，場面哀戚，兩位罹難者家屬在氣爆身亡的家人靈前悲傷哭泣，老父親悲慟愛子身亡，身旁的女兒連忙安慰父親，父女對泣令人鼻酸。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第7天，市府在高雄第一殯儀館舉行頭七法會暨家奠公奠聯合奠祭，場面哀戚，李長榮化工董事長李謀偉（前排左）率員工到場向亡者跪拜上香，遭家屬叫罵，隨即在推擠中離去並表示：「對不起我來遲了」，被家屬怒砸水瓶。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第9天，10日是農曆7月15中元普渡，三多一路氣爆現場的工程單位在破碎路面旁提前1天先行普渡祭拜，1位婦女撐傘經過，突如其來的大雨令焚燒金紙的婦女一度暫避騎樓躲雨，直呼雨來得真不是時候。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第9天，高市府9日起至13日在三信家商、英明國中、竹西里活動中心3地設立受災補助申請聯合服務平台，採單一窗口，9日下午不少受災戶前往三信家商辦理登記。罹難者家屬慰問金從300萬增加到800萬元，房屋毀損的現住受災戶生活慰助金從每人6000元增加至2萬6000元，1戶以5人為上限。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第9天，連日的雨勢令破碎路面變成河道也讓重建工作受阻，工程人員在一心一路淹水的破碎路面一邊抽水一邊開挖。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第5天，傍晚下起雨來，海巡署和陸戰隊弟兄在凱旋、二聖路口瓦礫堆中仔細搜尋篩檢至今仍然失蹤的兩位消防隊員。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第5天，從凱旋路到光華路之間的一心一路長達1公里多的路段晚間在夜色籠罩下依然破碎塌陷、滿目瘡痍。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，三多一路、武慶三路依然破碎塌陷、滿目瘡痍。（王錦河攝）

2014年高雄八一前鎮大氣爆第6天，工作人員駕駛怪手在一心一路破碎路面持續開挖。（王錦河攝）

高雄八一氣爆將滿4周年，繼32位罹難者家屬完成和解後，高市府7日舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者中已有63人與李長榮化工和華運倉儲達成和解，高雄代理市長許立明致詞時數度哽咽，他感謝罹難者家屬和重傷者的包容體諒，強調不論未來他在何處，「大家的事就是我的事」，陪伴不會停止。

高雄法制局長陳月端在重傷者和解執行成果簡報中表示，市府不希望災民承受可能長達10多年的訴訟風險，因此提出目前最大規模的「代位求償救助計畫」，最終簽約率達99%，受讓災民債權共3149件，撥付求償救助金6億3172萬，在2015年底完成所有案件的起訴程序。

高雄代理市長許立明聆聽氣爆自救會會長陳冠榮感性致詞時一度以手遮臉，強忍哽咽激動的心情，許立明上台致詞時更是數度哽咽，他感謝罹難者家屬和重傷者的包容體諒，也謝謝市府包括現任研考會主委柯芷伶和法制局等局處許多同仁的耐操協助善後，強調不論未來他在何處，「大家的事就是我的事」，雖然階段性的和解工作已結束，但照顧陪伴不會停止。

當年氣爆造成脊椎受傷的陳姿予和林黛甄如今需靠輪椅代步，姿予會後頭靠黛甄肩膀相互依偎，當時騎車行經三多路遭氣爆彈炸高空再摔落地面，造成脊髓受傷導致下半身癱瘓的陳姿予坦言，剛開始完全無法接受現況，為什麼會是自己，直到在醫院看到許多傷者努力醫治復健，她才轉念調整心情，逐漸走出陰影，現在她加強手臂訓練，明年她將參加東京42公里馬拉松，要用手轉動輪椅完成賽事。

當年擔任消防替代役男協助氣爆救災的陳楚睿全身大面積燒傷，氣爆後面對異樣眼光，曾自我封閉許久才勇敢面對，歷經14次手術，陳楚睿灼傷變形的手重拾相機，紀錄燒傷者的生活，去年11月曾在高雄舉辦《目光》攝影展，呈現燒燙傷者辛苦奮鬥的過程，希望透過鏡頭傳達「不要用你的目光讓他的靈魂再次灼傷」，期盼大眾以友善尊重的目光看待傷友，今年9月22至30日將在台北華山續展《目光》攝影展。

(中時 )