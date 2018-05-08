蕭敬騰砸5百萬孝親 戀愛地雷大公開

2018年05月08日 02:39 中時 許雅淳

蕭敬騰在台北信義區快閃跳「痛痛舞」。(蘇蔓攝)

蕭敬騰出席代言手機活動。(OPPO提供)

蕭敬騰（老蕭）7日出席手機代言活動，他這次代言價碼高達8位數，以千萬台幣價碼加入田馥甄行列，他形象親民、代言項目眾多，舉凡保養品、遊戲、服飾、電信、飲品等，他目前擁8項代言，荷包賺滿滿，代言酬勞粗估共8千萬。

老蕭表示爸爸2日生日，他請姊姊帶父母一同遠赴義大利旅遊共8天7夜，對家人相當大手筆的他還加贈父母對錶，粗估花費500萬元以內。他去年歡慶30歲生日，砸下3500萬元，購入勞斯萊斯敞篷跑車給自己當禮物，而今年的生日禮物，他透露已經訂好不同品牌的名車，笑說：「當作我的耶誕節禮物。」

而他自豪拍照時「零死角」，並透露手機裡的照片都可以公開，並不會有任何私密照，現場還立刻拿出手機給大家檢查，他大方秀出家中寵物、家人的合照，他說：「我不可能有不能看的東西，我又不是傻子，就算是情人，你也不敢確定會走一輩子，為什麼要相信他，我覺得至少要熱戀5年以上。」至於另一半要求自拍私密照？他坦言「那這樣就不會是我另一半。」

老蕭曾參與多部電影、電視劇的演出參與，他先前拍攝公視戲劇《魂囚西門》，透露日前剛殺青，目前接著籌備新專輯及巡演，行程滿檔，為此推掉電影、戲劇、歌舞劇等8部邀約。

(中時 )