女團拍MV摔到竟大露底褲  複製人造型駁斥「修修臉」

大馬偶像女團「AMOi-AMOi 」即將推出最新MV〈PABO〉。（RED PEOPLE提供）

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大馬偶像女團「AMOi-AMOi 」即將推出最新MV〈PABO〉。（RED PEOPLE提供）

大馬偶像女團「AMOi-AMOi 」即將推出最新MV〈PABO〉，在拍攝時，她們把渣男捆麻布袋火燒橋段，團員依渟和stella被猛烈火勢嚇到， 驚天一摔不小心露底褲，「還好沒有摔傷，只是屁股擦過一堆爛泥巴，看到大火本能的想趕快逃走， 沒想到卻被後面的樹枝絆倒，後來重複看了幾次影片，發現是手牽手一起跌倒， 裙底風光就不小心跑出來，還好有穿安全褲。 」

這次專輯走複製人路線有網友質疑是否「後天加工」有修修臉？團員少琦表示有科學報告說「情侶長的越來越像，是因為常相處在一起，互相吃對方口水，大腦會開始互相模仿對方。那我們長的像，應該也只有這樣的原因了，我們不只是常吃對方口水、常相處，我們還會有時一起洗澡，應該大腦也開始在模仿對方的身材和五官，只是May應該模仿不到我們三個人的身高。」

五月將來台宣傳，之前一波三折、災難重重， Ｍv拍攝帶被偷，公司報警石沉大海，MV重新拍攝。所屬經紀公司RED PEOPLE表示這次損失將近台幣百萬，只希望所有不順利可以撥雲見日。她們這次來台最擔心的就是台灣美食誘惑，表示吃多少就要付出多少，所以會先享受吃，再結伴去健身房將身材練回來。第一次在台發片，感覺好像要生小孩一樣，害怕痛但是又期待見面那一刻！

(中時 )

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