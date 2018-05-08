滅火器主唱當爸 團員搞單飛出輯

滅火器樂團吉他手鄭宇辰將推出個人專輯。（火氣音樂提供）

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滅火器樂團吉他手鄭宇辰將推出個人專輯。（火氣音樂提供）

滅火器樂團在2017年經歷了精選集發行、橫跨三大洲的世界巡演、舉行了首次的火球祭，年底迎接了主唱大正的女兒出生後，樂團正式進入一陣沈潛期。在主唱大正在初為人父的忙碌中，其他團員也不得閒的分別開始了各自的計畫。其中，吉他手鄭宇辰 (Empty ORio) 在短短四個月內，獨立製作完成的個人專輯－《Empty ORio》也即將於11日正式發行。

首次從吉他手崗位站到主唱位置的鄭宇辰，其實在滅火器樂團忙碌之餘，也常抽空創作自己的歌曲，在幾年前就有發行自己作品的他，趁著大正當爸爸、滅火器步調漸漸緩慢下來之後，告訴自己「來吧！開始吧！不要再那麼輕易的放過自己了！」把之前紀錄在手機中的片段文字和語音裡的弦律一個一個翻出來，慢慢開始哼著自己的弦律，寫著屬於自己的故事、自己的文字。而平日也擔當滅火器編曲的他，也一人分飾多角地扛下新專輯作詞、作曲、編曲的重責大任，花了近四個月寫歌、錄音、編曲以及企劃，讓他直呼：「好逼人啊！做專輯真的好累！」

而首次擔綱主唱位置，他難掩緊張，喊話主唱大正說「平常看你唱歌一派輕鬆，沒想到真的站上主唱位置才發現不太一樣啊！」，大正除了展現暖男風範力挺：「雖然這次我不在舞台上和你一起，但我會在辦公室做你最強的後勤！」，也笑說：「現在有人可以跟我分擔主唱這個工作了，這樣滅火器下一張專輯不排除主唱吉他互換」。

(中時 )

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