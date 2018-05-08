阿聯酋航空慶祝A380執飛兩周年 推歐洲優惠票6555元起

2018年05月08日 01:36 工商 張佩芬

阿聯酋航空歡慶啟用A380客機執飛台北－杜拜航線兩周年，即日起推出經濟艙與商務艙的限時優惠票價，飛倫敦經濟艙優惠票價未稅6,555元起，商務艙57,222元起，馬德里經濟艙12,222元起，商務艙82,888元起，羅馬、杜拜都有優惠價。

購票日期自即日起至2018年5月21日止，出發時間則自2018年5月14日至2018年11月30日止。台灣旅客可規劃即將到來的端午、中秋與雙十假期，與阿聯酋航空一同探索由A380寬體客機執飛的各個航點。欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站https://www.emirates.com/tw查詢，或洽各大旅行社。

空中巴士A380為世界上最大的雙層客機，阿聯酋航空目前有103架服役中的A380客機，另有59架待交機，是全球擁有最多A380客機的航空公司。

2016年5月，阿聯酋航空引領台灣航空產業，率先開啟由A380兩艙等客機營運台北－杜拜的每日航班，成為第一家以A380執飛往返台北航線的航空公司，讓台灣旅客能夠享受阿聯酋航空提供的舒適座位與優質服務。

看好台灣市場的潛力與高度需求，阿聯酋航空自2017年10月開始以A380三艙等班機執飛台北－杜拜航線，頭等艙旅客可享受專屬私人套房與機上水療淋浴間，提供喜愛頂級座艙服務的台灣旅客更多選擇。

自2016使用A380客機營運以來，阿聯酋航空已承載超過60萬名旅客往來台北。除了杜拜之外，台灣旅客更可以搭乘A380客機前往其他知名城市如倫敦、羅馬、法蘭克福、維也納、馬德里與蘇黎世，利用阿聯酋航空便捷的全球網絡，飛往歐洲、非洲、大洋洲與南美洲等地。

濟艙旅客可以由13.3吋的個人螢幕，體驗阿聯酋航空屢獲殊榮、超過3,500個隨選頻道的ice Widescreen機上娛樂系統；機上並提供免費的Wi-Fi服務，使旅人在空中保持連線不中斷；乘客亦可在機上享用來自各地的佳餚美饌，大飽口福。阿聯酋航空讓旅客在機上從不會有感到無聊的時候。

中國信託卡友可於阿聯酋航空官網訂票時輸入專屬優惠碼以獲得優惠價格，欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站https://www.emirates.com/tw查詢。

(工商 )