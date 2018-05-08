林志穎零負評很有壓力 拍戲聚少離多：老婆對我很放心

林志穎日前上電台接受訪問。（POP Radio提供）

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林志穎日前上電台接受訪問。（POP Radio提供）

林志穎日前接受電台訪問透露爸爸生前親手寫給他的經典語錄，「將困難視為挑戰，將不可能變成可能。」他就靠這句話不斷調整心態，克服壓力。不過，他坦承「零負評」的稱讚，對他來說還是很有壓力，尤其每次轉型，都會受到輿論批判，甚至是家人的不諒解，他會激勵自己不輕言放棄。

他回憶當時KIMI在美國出生，被媒體揭露後，也猶豫過要不要就嘴硬否認到底，讓KIMI躲在自己偶像包裝下的暗處，不要見光？但經過考慮，他覺得這樣KIMI太可憐了，所以不顧公司反對，首開偶像藝人先例，勇敢站出來向社會大眾宣布承自己認結婚生子的真相。

林志穎說，一開始歌迷的確很反彈，但後來也都懂將心比心，「他（當時）已經35歲了，有老婆孩子很合理啊！」，再加上參加《爸爸去哪兒》節目錄影，大家看到KIMI真的好可愛，也就逐漸釋懷，不再排斥他老婆與孩子的存在。

這次25週年紀念專輯《我的驕傲》，主打歌〈在我眼中開出玫瑰〉，就是林俊傑為他量身打造，見證並描繪林志穎與老婆陳若儀9年來的愛情點滴，還特別把結婚誓詞結合成創作元素，送給從相戀到共組家庭，過程中一直背負沉重壓力的愛妻。林志穎回憶過去拍戲時間動輒數月，甚至一整年都不在老婆身邊，但她都能體諒，對於他與女明星們的頻繁合作也很放心不會吃醋。

(中時 )

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