小英鼓勵把錢花在這兒 網友罵聲連連！

2018年05月08日 01:43 中時電子報 黃麗蓉

稅改方案日前通過，明年月薪3萬以下的受薪階級都可望免繳所得稅。蔡英文總統指出，稅改降低中低收入者稅賦，雖然明年才能申報，但「今年就可以花錢了」，更鼓勵民眾投入股市。網友對此罵聲連連。

蔡總統接受台視專訪時還表示，通過的稅改方案，可降低中低收入者的稅賦，還能提高消費能力，她鼓勵國民不要把錢只放在銀行生利息，可以考慮投入股市，做更多元的理財。

她說，很多人覺得現在薪資稍微偏低，在整個經濟改革工程完成、高所得的就業機會大量出現前，稅改就先增加消費能力，並有更好的理財效應；因此稅改其實是整體施政的一環，跟內需、可支配所得跟人民的幸福感都有關。

網友說：「莫名其妙，錢入股市進出要抽手續費，收到股利要抽二代健保費，股票波動還要被作手，公司派坑殺。真不知道是不食人間煙火還是幼稚文青無知，佈下天羅地網。」、「今年花完，明年沒錢繳稅，x你x妳是要替我繳嗎？」、「台北股市現在一萬多點叫人家趕快進來買股票？是讓外資比較好出貨嗎？萬一520當天台股下殺破九千點,菜你要賠嗎？說你們綠色台獨黨是詐騙集團，真的不假。」、「毫無儲蓄概念。」、「這黨說的話聽不得，我看可能又要搞老百姓了！」、「講那麼多，為什麼自己不帶領著政府官員、黨員多買股票？啊……是要大家買海××那支股票嗎？」、「幫忙抬轎住套房吧！沒研究相信股市會漲的進去穩死的。

(中時電子報)