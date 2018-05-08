名彩妝師朱正生伴失智母有撇步

2018年05月08日 02:40 中時 洪秀瑛

朱正生幫母親畫眉。（朱正生提供）

母親是朱正生化過「最資深的美女」。（朱正生提供）

朱正生帶母親到公園走走。（朱正生提供）

朱正生幫母親按摩。（朱正生提供）

朱正生帶母親散步。（朱正生提供）

朱正生陪母親做加減法。（朱正生提供）

朱正生陪母親做簡單運動。（朱正生提供）

朱正生和母親感情深厚。（朱正生提供）

金牌彩妝造型師朱正生是圈內有名孝子，母親節將至，今年計畫怎麼過？他說：「在我心裡，每天都是母親節啊。」他數10年如1日，每天陪母親散步、講話、幫她按摩雙腳、帶她回宜蘭老家探望鄰居，與母親之間的互動，天天都像過節。

朱正生10年前買下現在居住的房子，為了譲母親晚年有個良好生活環境，他在浴室、廁所都裝有安全手把及防滑磁磚，更選用沒有稜角的家具，避免母親走動時碰撞受傷。自從母親被醫師判定有阿茲海默症，朱正生從無法接受到暗自落淚，最擔心母親有天會忘記自己。

他想盡辦法幫母親延緩衰退的記憶力，於是每天出門教課或工作前，一定要跟母親講話，考考母親兩位數加減法。他說，母親以前買菜時算數特別好，加減數字總是比誰都快算出答案，他總要聽到母親答出正確數字才放心。他也幾乎每週開車載母親回宜蘭老家，探望她熟悉的老鄰居及認識的朋友，看看熟悉的環境，讓他一度有搬回宜蘭的念頭。

他每天也為母親複習熟悉的成語，會問她「狗掀門簾，猜一句話？」母親馬上回答：「全靠一張嘴。」還會問母親與家人相關的事，例如「我是誰？哥哥叫什麼名字？我們家誰最乖？」母親總能說出正確答案，還會調皮說「全家你最壞」，聽到她講出這些簡單答案，才能放心出門工作。

身為家中么兒，朱正生與90多歲母親同住至今，朋友們以為他每天陪伴母親，「對我而言，我們之間的互動是相互陪伴，從小到大關係沒變過。小時候母親牽著我的手走路、幫我綁鞋帶，現在我扶她散步、幫她穿鞋。陪伴母親的每一刻，都是開心的」。

他說去年開始，母親越來越不喜歡走路，也越來越走不動，傍晚散步的時候，走幾分鐘就吵著要坐輪椅。得知老化會讓人雙腿越來越無力，他因此學習如何幫母親按摩雙腿，希望延緩腿部肌肉退化速度，讓母親可以多走一點路。今年開始，透過半哄半騙方式，總算讓母親願意被按摩，並配合每日走路練習，保持體力。

朱正生說，母親因為失智，所以不敢也不會搭電梯下樓，每天黃昏都用期待的眼神，像在等待他帶她出門走走、看看外面世界。「有時我們太忙無法帶她出門，她也只是獨自回房間静靜靜躺在床上，沒有任何抱怨，善解人意的不打擾我們」，母親的舉動常讓他不捨。

等他忙完走到床頭問她：「我們出去玩，妳走不走得動？」母親立刻像孩子般開心回應：「走得動！走不動你就揹我啊。」可見母親每天多期待能多陪陪她，因此只要在台灣，他每天在黃昏時分一定想辦法趕回家陪母親散步。他說，自己與母親相處的日子，希望永遠都像過母親節一般，即使只是用輪椅推著她上黃昏市場買菜，對他們母子來說都是珍惜與愉悅的事。

(中時 )