核一核二若出事 國家致命風險 網友打臉小英：為何重啟核二？

2018年05月08日 02:30 中時電子報 高德順

蔡英文總統近期頻頻接受媒體專訪，針對電力相關議題，她表示，處理核廢料成本是天價，且一旦核電廠如核一、核二發生問題，整個北部都癱瘓，對國家來講，這是一個非常致命的風險。但網友反問，那為何還重啟核二？有種現在、立刻、馬上廢掉核一、核二；有新車不開，嫌40年老車危險，不會改用更新的核四？另，行政院長賴清德都已經重啟核二了，總統現在講這些，是不是突然想害死北部人？

對於有人認為核電比風電便宜，總統表示，核電有後端處理的問題，核廢料的成本更是天價，花了錢可以處理也就罷了，但核廢料無處去，才是真正的問題所在，兩者成本的設算是不一樣的。但網友批評，核四用了，台灣怎麼會當冤大頭、去買快六塊的電？今天不是不願意給民進黨賺風力，要賺你們拿去賺，至少放台灣一條生路，不要為了錢故意搞核四，搞垮台灣。燃煤電廠不用發生意外，正常運轉就可以害死人了，真是為民眾著想的好總統，那就請南部人燒好燒滿吧！

總統表示，「2025非核家園」確實是一個很大的挑戰，如果政府按照計畫執行，應該沒有所謂缺電的問題，但今年是非常具有挑戰性的一年，明年以後會開始漸入佳境。網友批評，又在恐嚇大家？最恨核能的日本，2023年核能發電20%以上；台灣本來是規劃停核1、2，用核4來替代，現在被搞死。搞成這樣和中共當年文革有啥不同，口號騙騙人害慘國家。

(中時電子報)