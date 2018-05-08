美陸貿易續戰 劉鶴下周訪華府

2018年05月08日 07:01 中時 江靜玲

白宮發言人桑德斯今天表示，中國大陸首席經濟顧問、國務院副總理劉鶴將在下周訪問華府，繼續與日前剛從北京返回的川普政府經貿代表團進行談判。

桑德斯是在7日的例行新聞簡報會中宣布這項訊息的。她未直接說出劉鶴的名字，但劉鶴今年3月曾以中國大陸首席經濟顧問名義前來華府進行貿易協商，並在返回大陸後接任國務院副總理。這將是劉鶴首次以國務院副總理身份前來美國。

桑德斯表示，川普政府經貿代表團今天上午向川普總統進行了簡報。她並重申，川普總統和習近平主席關係良好。美方正在研擬一些對大家都有益的事。

桑德斯說，中國大陸首席經濟顧問、副總理將於下周到訪，繼續與川普經濟團隊討論。

川普政府代表團包括財政部長穆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊海澤、國家經濟會議主席庫德洛、國家貿易委員會主席納瓦羅、國家經濟會議副主任艾森斯坦，以及美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德本月3日、4日兩天與大陸在北京進行了貿易談判。白宮4日發表聲明指出，美方代表團和大陸官員進行了「坦白討論」。

但美國媒體根據獲得的美方談判清單指出，川普政府要求大陸到2020年將年度對美貿易順差規模減少2000億美元，並要大陸政府停止對「中國製造2025」高科技產業補助，雙方分歧巨大。

美國政府針對301條款對大陸進口1300多項產品課徵關稅公共聽證將於本月15日舉行，若美陸未能在談判上達成共識，22日後美方隨時可啟動落實500億美元的產品懲罰性關稅。劉鶴下周訪華府，透露了陸方對此事的重視。

(中時 )