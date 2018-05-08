NBA》活塞大地震 總裁兼總教練捲舖蓋

2018年05月08日 07:14 中時電子報 盧品青

活塞總教練史坦范岡迪(Stan Van Gundy)於8日突然宣告離職，據信與內部的政治角力有關。范岡迪執掌活塞4季，只有2016年打進季後賽，因為他同時身兼籃球營運總裁，大權在握，須對成敗負起責任。

范岡迪的掌控慾比較強，勇士隊2014年撤換總教練馬克傑克生(Mark Jackson)，原本的接替人選就是范岡迪。然而范岡迪希望能兼任高層的管理職務，但是勇士不願意，他們最後選定科爾(Steve Kerr)接任總教練。

活塞近年的交易算不上高明，被范岡迪寄予厚望、簽下5年8000萬美元的雷吉傑克生(Reggie Jackson)，以及今年付出1支首輪籤、范岡迪作主換來的葛瑞芬(Blake Griffin)，都沒有令人驚豔的戰力，結果是球隊連續兩年未達5成勝率。

范岡迪4季留下152勝176敗，他其實還有最後一年合約，但活塞提前和他解約。快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)去年8月放棄兼任總裁，他這招以退為進很成功，快艇老闆日前與他簽下複數年合約。范岡迪堅持獨攬大權，結果是不為老闆所容。

顯然范岡迪並不太受歡迎，許多媒體當作看笑話，提醒其他球隊「引以為鑑」；還說他當年如果不是官迷心竅，老實選擇勇士當個總教練，豈會落到這種地步。

(中時電子報)