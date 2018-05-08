5月8日三大報頭版要聞

2018年05月08日 07:24 中時電子報 綜合報導

@中國時報

打破藍綠慣性思維，無色覺醒找回台灣的新希望。根據調查，高達94％的公民都是無黨派、無色彩。實踐大學副教授賴岳謙昨指出，人民對民進黨執政感到憤怒時，卻不見國民黨引導社會輿論監督政府，在藍綠惡鬥下，人民開始出現「情感移轉」，顯示人民希望從民間第三勢力尋找可移轉的對象。

台北市農產運輸公司因年初的休市風波，掀出總經理吳音寧年薪250萬元，吳因此被譏為「高薪實習生」，未料，她去年竟還提案為北農員工加薪5％，調幅不但高過中央的3％，調薪對象更包括自己，以3％計算，吳的年薪已超過257萬5000元，羨煞眾人。北農董事痛批吳為了加薪，竟然隱匿退休準備金不足困境，加上調薪，無異於增加約8000萬元支出，恐讓北農陷財務危機。

深澳電廠應否更新擴建引發爭議，外界質疑民進黨的非核政策禁不起現實考驗。民進黨台北市議員王威中昨表示，民眾可用選票告訴中央政府不贊同「非核家園」的理念，但在此之前，深澳電廠的興建是為達成「非核家園」，民進黨政府必須貫徹其理念，對選民負責。

國防部長嚴德發昨天被國民黨籍立委曾銘宗詢及，軍人會不會為台獨而戰時，嚴德發不假思索地表示「當然不會」；嚴德發接著說，國軍忠於國家，也忠於人民，國軍為中華民國而戰，且是始終如一。

@旺報

面對中美貿易爭端，及經濟發達國家反全球化的潮流，大陸以持續開放的態度來創造「解決方案」！「一帶一路」及「擴大進口」將成為因應貿易糾紛重要利器；根據一份最新報告顯示，大陸去年和一帶一路沿線國家進出口額年增13.4%，進口增速首度超過出口；另外，商務部等部門正在積極研究擴大進口措施，包括汽車、食品、藥品、醫療器械等產品都有望進一步降低進口關稅。

上海市政府在上月底發布將打響上海服務、上海製造、上海購物、上海文化四大品牌，打造國際之城後，近日持續針對各項品牌行動落實召開新聞記者會，如上海服務的「13個專項行動」，有從事文創產業的上海台商認為，其中包括上海服務和上海文化中將推動文創產業增加值上升等部分，均是台商可掌握的機遇。

應日本首相安倍晉三邀請，大陸國務院總理李克強8日至11日赴日本出席第7次中日韓領導人會議並正式訪問日本。這不只是李克強總理任內首次訪問日本，更是大陸總理時隔8年訪問日本，對推動中日關係進一步回暖意義重大，也勢必壓縮民進黨政府所寄望的台日關係。

5日大陸國產航母首次進行直升機起降測試，據港媒報導，直升機起降與海上禁航顯示出陸航母可能在不久後將進行海試。大陸航母專家李傑指出，直升機在大陸國產航母平台上運作，不僅意味著艦上對直升機著陸的指揮引導系統可運作，更為重要的是在實踐中的實用性。

@工商時報

股王大立光昨（7）日強攻漲停，重返4,000元大關，多頭吞定心丸。德意志、美林、野村證券等樂觀派外資，經過大立光先前營運逆風，推測合理股價估值都下修為「4」字頭，此番大立光營收優於預期帶動股價，市場高度期待外資再添柴火。

台新金控昨（7）日舉行法人說明會，寶佳派出四人小組登門踢館，針對公司治理、高階人事安排、營運績效表現提出三項質疑，對此，台新金總經理林維俊顯然有備而來、見招拆招，提出相關數據回應三大提問。

公司法昨天在立法院經濟委員會緩慢前進，針對董事人數放寬不強制三人達成共識，未來新創企業一人公司可設一董０監。另外，所謂「大同條款」也增訂配套，未來過半董事可要求董事長召開董事會，董事長15日未召開則可自行召開。

聯合會計師事務所昨（7）日發布「2018台灣金融業企業領袖調查報告」指出，台灣金融業今年將面臨海外布局、金融科技、人才以及合規遵法等四大挑戰，在國際洗錢防制法規趨嚴下，為跟上國際法遵要求，金融業須額外增加15％至20％法遵成本支出。

(中時電子報)