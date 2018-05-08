新北市長選舉蘇貞昌最終將翻盤？陸學者分析

2018年05月08日 08:07 中時電子報 謝雅柔

民進黨日前徵召蘇貞昌出戰新北市，據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的侯友宜與蘇貞昌對決，新北市民有50.6％會投給侯友宜，27.1％則支持蘇貞昌，兩人差距達23.5個百分點。北京聯合大學台灣研究院的溫天鵬對這兩人進行分析，並表示新北市長選舉將是2018年縣市長選舉中的重大變數，對國、民兩黨都非常重要，蘇貞昌最終是否翻盤，仍是未知數。

溫天鵬在中評社撰文指出，目前民調皆顯示侯友宜遙遙領先所有可能對手，他對兩人進行分析。溫指出，2014年選舉，朱立倫爭取連任，國民黨內原先預估能大贏20到35萬票，而對手游錫堃選情低迷。未料開票當天朱立倫卻始終小輸游錫堃，最後才靠著汐止和海岸地區的領先優勢擊敗游錫堃。溫說這次受否再度上演仍有待觀察。此外，溫天鵬說新北市藍綠基層實力對比、國民兩黨政治動員有效性差異等也將影響新北市長選舉。

溫天鵬提及，民進黨的內部凝聚力顯然大於國民黨，民進黨內部凝聚力能夠維繫的一個重要原因在於支持者對黨的忠誠度要高於對政治人物的忠誠度，這與民進黨重視議題動員的政黨發展模式有關。藍營內部能否整合成功，讓深藍支持者買賬成關注焦點。

最後，溫天鵬說侯友宜曾任內政部警政署署長、中央警察大學校長，又擔任朱立倫副手近8年，政務層面獲新北市市民高度認可，也是侯能獲得高支持度重要原因。然而猴的致命傷則是缺乏選戰經驗。至於蘇貞昌，溫天鵬說作為身經百戰的政治人物，蘇在民進黨以及台灣政壇的政治影響力不可小覷，但蘇的致命傷則是違背不再參選新北市長的承諾，在個人信用操守方面為人詬病。

溫天鵬認為，新北市的指標意義對國、民兩黨極重要，蘇貞昌最終能否翻盤，目前來看一切都是未知數。

(中時電子報)